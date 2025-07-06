مسجدان في أوغندا يخلدان إنسانية الطبيب سليمان: من مأساة الطائرة في رأس الخيمة إلى صدقة جارية

الإمارات: مسجدان في أوغندا تكريماً لطبيب هندي توفي في حادث تحطم طائرة برأس الخيمة

تحطمت الطائرة التي كانت تقودها الكابتن الباكستانية فرينزا قبالة سواحل رأس الخيمة، مما أدى إلى وفاتها ووفاة الدكتور سليمان.

تجسد تكريم مؤثر لطبيب هندي شاب مقيم في المملكة المتحدة، توفي في حادث تحطم طائرة خفيفة في رأس الخيمة، في شكل مسجدين يتم بناؤهما في أوغندا بدلاً من المسجد الواحد الذي كان مخططاً له في البداية.

الدكتور سليمان آل ماجد، 26 عاماً، زميل سريري في مؤسسة "County Durham and Darlington NHS Foundation Trust"، كان يزور الإمارات للقاء عائلته عندما فقد حياته بشكل مأساوي في رحلة سياحية في 26 ديسمبر 2024.

تحطمت الطائرة التي كانت تقودها الكابتن الباكستانية فرينزا قبالة سواحل رأس الخيمة، مما أدى إلى وفاتها ووفاة الدكتور سليمان.

حملة خيرية دولية تكرم إرث الدكتور سليمان

في الأشهر التي تلت الحادث، أطلق الأصدقاء والزملاء في المملكة المتحدة حملة خيرية لتكريس ذكراه، وجمعوا التبرعات من خلال منظمة "أمة واحدة" (One Nation)، وهي منظمة إنسانية مقرها المملكة المتحدة.

ما بدأ كمجهود متواضع لتمويل مسجد واحد سرعان ما تحول إلى حملة جمعت ما يكفي لبناء مسجدين في أوغندا. تم وضع ملصقات تحمل رموز QR وتكريمات للدكتور سليمان في المساجد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، داعين المصلين إلى تكريم إرثه من خلال "صدقة جارية" - وهي شكل من أشكال الصدقات التي تستمر في نفع الآخرين لفترة طويلة بعد وفا الشخص.

"في ذكرى الدكتور سليمان آل ماجد"، جاء في الملصقات، وصفه بأنه "أخ وطبيب وقائد طلابي محبوب لا يزال تأثيره مستمراً."

خلال فترة وجوده في جامعة سنترال لانكشاير (UCLan)، حيث شغل منصب رئيس كلية الطب، ترك سليمان بصمة لا تمحى.

ساعد في إقامة صلوات الجمعة المنتظمة في الحرم الجامعي، ودعم حقوق الأطباء المقيمين ورفاهيتهم، وكان مدافعاً صريحاً عن حقوق الفلسطينيين.

أخبر والده، ماجد مكرم، صحيفة الخليج تايمز أن العائلة تأثرت بعمق بفيض الدعم. "نحن مندهشون كيف حشد الطلاب الجهود وراء هذه القضية. الأموال التي تم جمعها أتاحت بناء مسجدين الآن، بدلاً من واحد، في أوغندا،" قال. "من المتوقع الانتهاء من البناء قبل الحج العام المقبل."

وأضاف: "نيابة عن عائلتنا، نشكر زملاء وأصدقاء الدكتور سليمان الذين بادروا بهذا المشروع. هذه صدقة جارية ستفيد أجيالاً قادمة."