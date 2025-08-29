مستقلي مترو دبي يستمتعون بآيس كريم مجاني بمناسبة العودة إلى المدارس

مع بدء موسم العودة إلى المدارس، عاد الطلاب إلى فصولهم الدراسية بعد فترة انقطاع طويلة، وهم يحملون كتبهم ويلوحون مودعين لآبائهم وأمهاتهم.
استقبلت بعض المدارس الصغار بآيس كريم مجاني، بل وزيارات من الشرطة. كما قدّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حلوى مميزة للطلاب.
وبينما كانت العائلات تستقل المترو للتوجه إلى المدارس، قامت هيئة الطرق والمواصلات بتوزيع آيس كريم "إيجلو" بإصدار محدود في محطتين للمترو - الغبيبة وسوق التأمين.
كان الآيس كريم الأزرق والأبيض مصممًا على شكل مترو، وكان بمثابة متعة وتذكار، حيث التقط الركاب الصور مع الآيس كريم.
شاهد الفيديو هنا:
غالبًا ما تقدم محطات المترو ومراكز التسوق في دبي الآيس كريم مجانًا في مناسبات مختلفة، بما في ذلك الأعياد السنوية، والمناسبات الخاصة، أو للتغلب على الحرارة خلال الموسم الحار.
في الإمارات، تعد العودة إلى المدارس احتفالاً، حيث تستعد المتاجر بالخصومات، وتقوم المخابز بإعداد الكعك حسب الطلب، وتعطي الحكومة الأولوية للسلامة من خلال مبادرات مثل يوم خالٍ من الحوادث.
وينتقل فرح الموسم إلى الكبار حيث يفسحون المجال لحشد من الأطفال يضحكون ويمسكون بأيدي بعضهم البعض وينتظرون القراءة من كتبهم الجديدة.