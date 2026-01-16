مستقبل بلا إعاقة.. الإمارات تطوع الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية

في أبوظبي، يمكن الآن إنقاذ حياة حديثي الولادة حتى قبل ظهور أي أعراض. يأتي هذا بفضل برنامج الفحص الجيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي تم تقديمه في عام 2025 ويساعد الأطباء على تحديد الحالات النادرة لدى الرضع خلال أسابيعهم الأولى من الحياة، مما يسمح ببدء العلاج مبكرًا ويمنع المضاعفات التي كانت لا تُكتشف إلا بعد فوات الأوان.

بالنسبة للعديد من العائلات، كان لهذا التدخل بالفعل فرق كبير بين المرض مدى الحياة ومستقبل صحي.

قالت ابتسام المزروعي، الرئيس التنفيذي ومؤسس AIE3 ورئيسة مبادرة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل الخير:

كانت ابتسام تتحدث في حلقة نقاش حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع (DIPMF) الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في الإمارة.

روبوتات قابلة للارتداء

شرح متحدث آخر في الحلقة النقاشية، عالم الفيزياء الحيوية الأمريكي والأستاذ في مختبر MIT Media Lab، هيو هير، كيف طور فريقه تقنية تربط الدماغ البشري بالروبوتات القابلة للارتداء. قال:

كما شارك كيف كان متسلق صخور موهوبًا ولكنه اضطر إلى بتر ساقيه في سن 17 عامًا عندما تعرض هو وشريكه في التسلق لعاصفة عنيفة. يعتمد الآن على الأطراف الصناعية الحيوية للمشي وقال إنه يعتقد أنه في المستقبل القريب، ستكون اليد الصناعية الحيوية أقوى من اليد البشرية.

ضمانات

بينما الوعد استثنائي، أكدت اللجنة على ضرورة أن تترافق هذه التطورات مع ضمانات قوية. أوضح محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة، كيف تتعامل الدولة مع حوكمة الذكاء الاصطناعي ليس كحاجز، بل كمُمكّن للثقة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي تسبب أيضاً في تطور التهديدات السيبرانية وانقسامها إلى ثلاث فئات رئيسية: الجريمة السيبرانية، والإرهاب السيبراني، والحرب السيبرانية. في مثل هذا السيناريو، أصبح حماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمة الرعاية الصحية وشبكات الطاقة، أولوية وطنية.

جمع المنتدى في نسخته الحادية عشرة مئات الخبراء من جميع أنحاء العالم لتسريع الأفكار التي تشكل المدن والصناعات. قال هاني الشاذلي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معهد إدارة المشاريع، إنه يأمل أن تساعد مثل هذه الفعاليات في سد فجوة المواهب في هذا المجال.