مستقبل الجامعات في الميزان.. من "مصانع للشهادات" إلى منصات للتعلم مدى الحياة

قال قادة في قطاع التعليم العالمي، خلال جلسة نقاشية في القمة العالمية للحكومات، إن النماذج الجامعية التقليدية تواجه ضغوطًا غير مسبوقة، حيث تفرض "الذكاء الاصطناعي"، والتحولات الديموغرافية، وتغير متطلبات سوق العمل على مؤسسات التعليم العالي إعادة التفكير في "ماذا" وكيف" تُدرّس.
جمعت الجلسة، التي أدارها تيد كيمب، رئيس مسؤولي المحتوى في "خليج تايمز"، كلًا من الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ كريستوفر مانفريدي، وكيل جامعة مكغيل ونائب رئيسها التنفيذي، لبحث ما إذا كانت الجامعات مستعدة لمستقبل يحدده "الاضطراب" بدلًا من الاستقرار.
في مستهل المناقشة، جادل البروفيسور الرئيسي بأن الجامعات لا تواجه أزمة واحدة، بل تقاربًا لضغوط متعددة تتحدى النماذج التي صُممت لعصر مختلف.
وقال: "إن التهديد الذي يواجه الجامعات اليوم ليس أزمة واحدة، بل هو التقاء الاضطراب التكنولوجي، والتغير الديموغرافي، والقيود المالية، وتغير التوقعات".
وأشار إلى أن النماذج التقليدية القائمة على الحرم الجامعي والشهادات المركزية أصبحت غير متوافقة بشكل متزايد مع واقع اليوم، خاصة مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية لكيفية الوصول إلى المعرفة وتطبيقها.
وأضاف الرئيسي: "يجب على الجامعات أن تتغير بسرعة، خاصة مع التغير التكنولوجي الهائل"، مشددًا على أن التعليم العالي لم يعد بإمكانه العمل كما كان في الماضي.
من منظور أمريكا الشمالية، حذر البروفيسور مانفريدي من أن التاريخ المؤسسي الطويل والمكانة العالمية المرموقة لم تعد ضمانات للاستمرارية. وقال: "المكانة والتاريخ أصول عظيمة، لكنهما غير كافيين لمواجهة المستقبل".
وأشار إلى تراجع الثقة العامة في الجامعات، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث أدى ارتفاع تكاليف الدراسة إلى دفع العائلات للتساؤل عن قيمة الشهادة التقليدية. وقال مانفريدي: "يتساءل الناس عما إذا كان ما تقدمه الجامعات يستحق حقًا ما يُطلب منهم دفعه".
وأضاف أن انتشار المعلومات المضللة وتراجع الثقة في العلم قد زاد من تعقيد أدوار الجامعات كمؤسسات معرفية.
اتفق المتحدثان على أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديًا أعمق مما كان يُفترض في البداية. وبينما ركزت المخاوف المبكرة على الغش، قال مانفريدي إن الذكاء الاصطناعي يهدد الآن أهمية تخصصات أكاديمية بأكملها.
وأوضح: "التهديد الحقيقي هو أن الذكاء الاصطناعي سيجعل بعض ما نقوم به أقل أهمية"، مشيرًا إلى أن المهن المرتبطة تقليديًا بالجامعات، مثل الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي، قد تكون أكثر عرضة للخطر من الحرف اليدوية، على الأقل في المدى القريب.
ولاحظ كيمب أن هذا التحول يغذي القلق السياسي والاجتماعي في العديد من البلدان، حيث يجد المهنيون المتعلمون تعليمًا عاليًا أنفسهم عرضة للأتمتة بشكل متزايد.
كان الموضوع المركزي للنقاش هو الحاجة الملحة للجامعات للانتقال من تقديم شهادات تُمنح لمرة واحدة إلى تبني التعلم مدى الحياة. وقال الرئيسي: "يجب أن تتطور الجامعات من مصانع للشهادات إلى منصات للتعلم مدى الحياة".
وشدد على أن التعليم المستمر لم يعد خيارًا، سواء للطلاب الداخلين إلى سوق العمل أو للمهنيين العاملين بالفعل. وقال: "حتى الموجودون في سوق العمل يحتاجون إلى تحديث معارفهم والبقاء على اتصال بمؤسساتهم الأكاديمية".
ولتحقيق ذلك، يجب على الجامعات إعطاء الأولوية لمحو الأمية الرقمية، والتفكير النقدي، والإبداع، والحكم الأخلاقي في جميع التخصصات، وليس فقط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
كما دعا الرئيسي إلى التحول من التعليم القائم على الحفظ إلى التعلم التطبيقي القائم على المشاريع والمرتبط بتحديات العالم الحقيقي. وقال: "يجب أن يركز التقييم على التطبيق وليس الحفظ"، مضيفًا أن الشراكات القوية مع الصناعة ضرورية لضمان إعداد الخريجين لأسواق العمل المستقبلية.
وأيد مانفريدي هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الحكومات في بعض البلدان بدأت بشكل متزايد في توجيه الطلاب نحو المهن المهنية مع ضعف الثقة في المسارات الأكاديمية التقليدية.
اتفق المتحدثون على أن الجامعات تظل مركزية في التنافس العالمي على المواهب. وسلط مانفريدي الضوء على البصمة الدولية لجامعة مكغيل، التي تضم طلابًا من أكثر من 150 دولة، حيث يعمل الخريجون كسفراء عالميين. وقال: "إنهم محركات مذهلة للبحث والابتكار".
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد الرئيسي على الدور الوطني لجامعة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1976، حيث رفدت القطاعات الرئيسية بخريجين مهرة وعملت كمركز للبحث والابتكار. وقال: "نعتبر الجامعة مركزًا للابتكار"، مشيرًا إلى أن جامعة الإمارات تستحوذ على حصة كبيرة من نتاج البحث الأكاديمي في الدولة، وتسير على الطريق الصحيح لتكون من بين أفضل المؤسسات العالمية في تسجيل براءات الاختراع.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد الرئيسي على الدور الوطني لجامعة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1976، حيث رفدت القطاعات الرئيسية بخريجين مهرة وعملت كمركز للبحث والابتكار. وقال: "نعتبر الجامعة مركزًا للابتكار"، مشيرًا إلى أن جامعة الإمارات تستحوذ على حصة كبيرة من نتاج البحث الأكاديمي في الدولة، وتسير على الطريق الصحيح لتكون من بين أفضل المؤسسات العالمية في تسجيل براءات الاختراع.
وقال مانفريدي: "علينا تنويع مصادر دخلنا"، مسلطًا الضوء على الأهمية المتزايدة للعمل الخيري والشراكات الصناعية. واتفق الرئيسي معه، مضيفًا أن إصلاح الحوكمة أمر بالغ الأهمية بنفس القدر.
وقال: "إن بطء اتخاذ القرار وعدم توافق الحوافز يمثلان تحديات حقيقية"، داعيًا إلى قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، والمساءلة، ونماذج التمويل القائمة على الأهداف والمهام.