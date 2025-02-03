مستقبل الإعلام في الإمارات: تحديات وفرص في ظل إعادة الهيكلة

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت شبكة الأخبار الأميركية "سي إن إن" في 23 يناير/كانون الثاني عن تغييرات كبرى من شأنها أن تؤدي إلى فقدان 200 شخص، أو نحو ستة في المائة من الموظفين، لوظائفهم. وقالت المؤسسة الإخبارية العملاقة إن الخطة جزء من إعادة هيكلة الموظفين والبرامج. كما سبقها طوفان من الأخبار السياسية، بما في ذلك تغيير الإدارة في الحكومة الأميركية.