مستقبل الإعلام في الإمارات: تحديات وفرص في ظل إعادة الهيكلة
تم تسريح بعض الصحفيين والمحررين من شركتين إعلاميتين بالإنجليزية مقرهما الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا كجزء من "إعادة الهيكلة التنظيمية". يوم الخميس، أعلنت مجموعة"آي إم آي" IMI الإعلامية في أبو ظبي - الشركة الأم لصحيفة The National - عن تخفيضات الوظائف في أقسامها المتعددة. وأكدت مصادر لصحيفة Gulf News ومقرها دبي أن اثنين من كبار المحررين استغنوا عن خدماتهم يوم الجمعة.
وعلى الصعيد الدولي، أعلنت شبكة الأخبار الأميركية "سي إن إن" في 23 يناير/كانون الثاني عن تغييرات كبرى من شأنها أن تؤدي إلى فقدان 200 شخص، أو نحو ستة في المائة من الموظفين، لوظائفهم. وقالت المؤسسة الإخبارية العملاقة إن الخطة جزء من إعادة هيكلة الموظفين والبرامج. كما سبقها طوفان من الأخبار السياسية، بما في ذلك تغيير الإدارة في الحكومة الأميركية.
وعلى الصعيد العالمي، تستغني وسائل الإعلام التقليدية عن بعض المراسلين والمحررين المخضرمين الذين يتقاضون رواتب أعلى لإفساح المجال أمام موظفين أصغر سنا وأقل تكلفة للمشاريع الرقمية.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" عن هذا الاتجاه، قال الدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأميركية في الشارقة: "في رأيي - على ظاهر الأمر - هناك اتجاه دولي واضح للحد من توظيف وسائل الإعلام التقليدية.
وأضاف أن "هذا مدفوع بعاملين رئيسيين: (1) أنماط استهلاك وسائل الإعلام المتغيرة التي تؤدي إلى انخفاض الأرباح، و(2) التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، التي تمكن من خفض التكاليف في الموارد البشرية".
مستقبل الإعلام ليس قاتما
ولكن مستقبل صناعة الإعلام في الإمارات وخارجها ليس قاتماً. ويوضح دحدل: "أؤكد على "القيمة الظاهرية" لأنني أعتقد أن دور وسائل الإعلام في المجتمع يتوسع بالفعل على المدى الطويل".
وأشار إلى أن "هذا يشير إلى أن مستقبل قطاع الإعلام سواء على المستوى العالمي أو في دولة الإمارات العربية المتحدة آمن".
وأكد دحدل: "إن المفتاح هو توقع هذه التغييرات وتكييف تعليمنا الإعلامي لإنتاج خريجين مفكرين ومبدعين في مجال الإعلام، قادرين على القيادة في مشهد إعلامي متطور باستمرار".
توجيه الموارد والاستثمارات
وفي هذه الأثناء، أكدت مؤسسة الإعلام الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في بيان أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز ، أنها ستوفر "الدعم والموارد للأعضاء المتضررين" خلال مرحلة إعادة الهيكلة والانتقال.
وأضافت الشركة أنها تهدف إلى "توجيه الموارد والاستثمارات نحو مجالات النمو والإمكانات المستقبلية".
وتنشر المجموعة الإعلامية المملوكة للقطاع الخاص صحيفة The National اليومية باللغة الإنجليزية، كما تدير بوابة الأخبار Al Ain News، وتبث قناتي Sky News Arabia وCNN Business Arabic. كما اشترت حصة أقلية في قناة Euronews الإخبارية الأوروبية في عام 2018.
وبحسب تقرير نشره موقع "سيمافور" الإخباري، فإن "صحيفة ذا ناشيونال أقالت 28 صحفيا الخميس، وفقا لما أكده متحدث باسمها، وسط إعادة هيكلة النشر باللغة الإنجليزية".
وقالت شركة IMI: "يتعين علينا التكيف باستمرار مع السوق المتغيرة بسرعة والتأكد من توجيه الموارد والاستثمارات نحو مجالات النمو والإمكانات المستقبلية. ومن المؤسف أنه لا يمكن تجنب القرارات الصعبة، وكجزء من المراجعة الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحسين عملياتنا، اتخذنا قرارًا بإعادة هيكلة مؤسستنا".
وأضافت الشركة الإعلامية: "تتضمن استراتيجية IMI المستقبلية تعزيز قدراتنا في إنشاء المحتوى والاستثمار في الوسائط والتقنيات الجديدة. ونحن نقدر بشدة مساهمات جميع الموظفين ونقدم لأعضاء الفريق المتأثرين الدعم والموارد اللازمة خلال هذا التحول".