مستشفى دبي يُجري 145 عملية روبوتية ناجحة خلال ثلاث سنوات

وأشار الدكتور السعيدي إلى أن كافة العمليات التخصصية التي أُجريت على مدار ثلاث سنوات أظهرت نتائج سريرية متقدمة، شملت خفض مدة إقامة المرضى في المستشفى من أسبوعين إلى أقل من ثلاثة أيام. وأكد أن عملية تدريب الكوادر الطبية على استخدام التقنيات الذكية في العمليات الجراحية مستمرة، لضمان إجراء العمليات وفق أعلى معايير السلامة، وبأقل قدر من المخاطر الصحية.