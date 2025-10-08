مستشفى العيون الطائر يحط في دبي.. طائرة شحن قديمة تتحوّل إلى أمل يعيد البصر للعالم

وفي بعض الحالات، تقدم "أوربيس" أيضاً تبرعات بالأجهزة لدعم المستشفيات المحلية. يوضح جونسون: "لقد تبرعنا بمجاهر وأدوات طبية أخرى. على سبيل المثال، نحن نستعد لبرنامج في بيرو عام 2026، وقد تبرعنا بالفعل بأجهزة ومعدات تزيد قيمتها عن مئات الآلاف من الدولارات لمساعدتهم في التحضير".

عندما تصل الطائرة، يلتقيها فريق دعم محلي لضمان قدرة المطار على استيعاب طائرة بهذا الحجم، وأن جميع المتطلبات اللوجستية جاهزة. وبين المهمات، يقوم الطاقم بإعادة تزويد الطائرة بالمؤن وإجراء عمليات فحص شاملة لها استعداداً للوجهة التالية. ويقول جونسون: "الطائرة هي الجزء الأكثر وضوحاً في عملنا، لكنها تمثل فقط نحو 20 في المئة؛ أما الباقي فيحدث عبر برامجنا المعتمدة على المستشفيات، والمكاتب الإقليمية، ومنصّة 'سايبرسايت' التي تدرب وتوجّه الأطباء عن بُعد".

لماذا العيون؟

يقول جونسون إن الجواب يكمن في الصلة العميقة بين النظر وكل جوانب حياة الإنسان. ويوضح: "الجسد مترابط للغاية. إذا كان لدى طفل مشكلة في العين في سن مبكرة ولم تُعالج، فإن الدماغ سيوقف عمل تلك العين. وحينها يصبح الشخص أعمى بشكل دائم". وفي كثير من الدول، يمكن أن تؤدي الإصابة بالعمى إلى حرمان الشخص من التعليم أو العمل، ويؤثر ذلك على أسرة بأكملها. "إذا لم يستطع شخص العمل، يضطر آخر للبقاء في المنزل للعناية به، وهذا يعني شخصين خارج دائرة الإنتاج الاقتصادي"، على حد قوله.

وقد حط مستشفى العيون الطائر في دبي الأسبوع الماضي لعدة أيام ضمن "جولة الخير" التي تنظمها "أوربيس"، وستكون مهمته القادمة في رواندا.