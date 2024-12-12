الإمارات:عودة واتساب وفيسبوك بعد انقطاع 4.5 ساعات

وأبلغ آلاف المستخدمين في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة عن مشكلات وانقطاعات في الشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة يوم الأربعاء. وفي ذروة الانقطاع، الذي بدأ حوالي الساعة 12.50 مساءً بالتوقيت الشرقي (9.50 مساءً)، تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حادثة مع واتساب وأكثر من 2000 حادثة مع إنستغرام في الإمارات العربية المتحدة على موقع Downdetector.