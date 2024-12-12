الإمارات:عودة واتساب وفيسبوك بعد انقطاع 4.5 ساعات
قالت شركة ميتا إن خدماتها عادت إلى الإنترنت بعد حوالي 4.5 ساعة من مواجهة آلاف المستخدمين لمشكلات فنية في الوصول إلى منصاتها يوم الأربعاء، وفقًا لموقع تتبع الأعطال Downdetector.com.
وفي تغريدة على موقع X في الساعة 2.26 صباحًا، قالت الشركة الأم لتطبيقات الوسائط الاجتماعية والمراسلة الفورية، Meta، "شكرًا لتحملكم معنا! لقد قطعنا 99 في المائة من الطريق - نقوم فقط ببعض الفحوصات الأخيرة. نعتذر لأولئك الذين تأثروا بانقطاع الخدمة".
وأبلغ آلاف المستخدمين في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة عن مشكلات وانقطاعات في الشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة يوم الأربعاء. وفي ذروة الانقطاع، الذي بدأ حوالي الساعة 12.50 مساءً بالتوقيت الشرقي (9.50 مساءً)، تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حادثة مع واتساب وأكثر من 2000 حادثة مع إنستغرام في الإمارات العربية المتحدة على موقع Downdetector.
واجه العديد من المستخدمين صعوبات في إرسال واستقبال الرسائل على تطبيق واتساب، كما لم يتم تحميل المنشورات على فيسبوك وإنستغرام.
وأغرق بعض مستخدمي فيسبوك وإنستغرام موقع X بصور ساخرة حول الانقطاع. وعلى موقع التدوين المصغر، قال المستخدمون إنهم واجهوا خطأً يقول "حدث خطأ ما" وأن Meta تعمل على إصلاحه.
قالت شركة ميتا Meta إنها على علم بمشكلة فنية تؤثر على قدرة المستخدمين على الوصول إلى تطبيقاتها. ونشرت شركة Facebook وInstagram بيانًا على X: "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".
حوالي الساعة 10.10 مساء يوم الأربعاء، أبلغ أكثر من 1300 مستخدم عن مشاكل مع Instagram وFacebook على Downdetector.ae.
وبحسب موقع Downdetector، أبلغ أكثر من 2500 مستخدم عن مشكلات في تطبيق WhatsApp في الإمارات العربية المتحدة في الساعة 10:10 مساءً. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين حيث تعتمد أرقام Downdetector على التقارير المقدمة من المستخدمين.
كما تعطل تطبيق المراسلة "واتساب" التابع لشركة "ميتا" لدى أكثر من 12 ألف مستخدم، بحسب موقع "داون ديتيكتور".
وعلى مستوى العالم، كان هناك أكثر من 27 ألف حالة أبلغ فيها أشخاص عن مشاكل مع فيسبوك وأكثر من 28 ألف حالة مع إنستغرام، في انقطاع بدأ حوالي الساعة 12.50 مساءً بالتوقيت الشرقي (9.50 مساءً).
في وقت سابق من هذا العام، أدت مشكلة فنية إلى انقطاع أثر على مئات الآلاف من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام على مستوى العالم لأكثر من ساعتين.
وواجهت المنصات انقطاعًا آخر في أكتوبر/تشرين الأول، لكن الخدمات عادت إلى حد كبير خلال ساعة واحدة.