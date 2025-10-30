مستثمرون في الإمارات يحققون أرباحاً سريعة في الفضة

اعتاد أشرف مالك، رجل الأعمال والتاجر المقيم في دبي، على الاستثمار في الذهب لسنوات. ولكن مؤخراً، قرر تجربة شيء مختلف وهو الاستثمار في الفضة. في 1 سبتمبر من هذا العام، اشترى مالك كيلوغرامين من الفضة عندما كان السعر حوالي 4,807 دراهم للكيلوغرام الواحد، لينفق ما مجموعه 9,614 درهماً.

وبعد ما يزيد قليلاً عن ستة أسابيع، في 20 أكتوبر، ارتفعت أسعار الفضة إلى حوالي 6,192 درهماً للكيلوغرام الواحد. باع مالك استثماره مقابل 12,384 درهماً، محققاً ربحاً قدره 2,770 درهماً، أي ما يقرب من 30% في أقل من شهرين.

قال مالك: "لم أتوقع مثل هذا الارتفاع السريع. كنت أخطط للاحتفاظ بها لفترة أطول، ولكن عندما رأيت مدى سرعة ارتفاع الأسعار، قررت البيع. إنه ليس استثماراً ضخماً، لكن العائد كان جيداً بما يكفي لإظهار أن الفضة يمكن أن تكون مجزية حقاً".

في 13 أكتوبر، أفادت "الخليج تايمز" أن أسعار الفضة تفوقت على الذهب هذا العام، وتوقع المحللون أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القريب إلى المتوسط. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 52% منذ بداية العام، حيث ارتفعت من 2,659 دولاراً للأوقية في نهاية العام الماضي إلى 4,017.18 دولاراً في أكتوبر. ومع ذلك، قفزت الفضة من 28.78 دولاراً للأوقية العام الماضي إلى ما يقرب من 50 دولاراً، مسجلة زيادة ضخمة تزيد عن 73% خلال نفس الفترة.

بسبب تكلفته المنخفضة مقارنة بالذهب وتزايد استخدامه الصناعي، تجذب الفضة المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء في الإمارات.

"ارتفاع كبير في الطلب"

قال تجار التجزئة في الإمارات إن الاهتمام بالفضة نما باطراد في الأشهر الأخيرة.

صرح شينتان باتني، المدير الأول في "جويل تريدنغ" (Jewel Trading): "نعم، كان هناك ارتفاع هائل في عدد مشتري الفضة مع استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الأيام الأخيرة. خلال مهرجان ديوالي، كان الطلب مرتفعاً لدرجة أن السوق واجه نقصاً مؤقتاً".

وقال فيفيك جيه، رئيس التجزئة في "مالابار للذهب والألماس"، إن الطلب على الفضة يتزايد ببطء: "يمكننا أن نرى كيف ترتفع الأسعار، وبالنسبة للعديد من المستثمرين، أصبحت الفضة الخيار المفضل للاستثمار الآمن. لكن هذا لا يعني أن الناس توقفوا عن الاستثمار في الذهب، فهذا الطلب لا يزال قوياً".

وأضاف فيفيك: "تظهر الفضة ببساطة كبديل لأولئك الذين يريدون تنويع محافظهم الاستثمارية أو البدء باستثمارات أصغر. إذا نظرت إلى المدى الأطول، لنقل على مدى السنوات الخمس المقبلة، يمكن لأولئك الذين يستثمرون في الفضة اليوم أن يتوقعوا رؤية أرباح جيدة".

من الحلي إلى التكنولوجيا

لم تعد الفضة، التي كانت تُعتبر في السابق معدناً ثميناً للحلي والزينة بشكل أساسي، تلعب دوراً أكبر بكثير في التكنولوجيا والصناعة.

قال باتني: "في مرحلة ما، كانت الفضة تستخدم للزينة فقط. أما الآن، فهي تستخدم في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والألواح الشمسية، والأدوات الإلكترونية. لقد أصبحت معدناً ذا نفع صناعي. تزايد استخدامها مع ثبات العرض، مما يجعل من المرجح استمرار ارتفاع الأسعار".

وأضاف باتني أن كلاً من الذهب والفضة ارتفعا تاريخياً في القيمة، لكن الزيادة النسبية في الفضة هذا العام كانت أكبر بكثير. واختتم قائلاً: "خلال ديوالي، لامست الفضة حوالي 55 دولاراً للأوقية قبل حدوث تصحيح صغير، وهذا أمر طبيعي. بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات قوية، ونحن نرى مستثمرين على المستويين الصغير والكبير يتجهون إلى الفضة كاستثمار إضافي".