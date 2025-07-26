مسافرو الإمارات يبحثون عن صيف اقتصادي في جزر مدغشقر وفوكيت

لم يعد الناس يبحثون عن رحلات مزدحمة أو مدن كبيرة، بل يبحثون عن المساحة والهدوء وجمال الطبيعة. مجرد الاسترخاء في منتجع على جزيرة أصبح رفاهية السفر الجديدة، كما قال سوبير. وأضاف: "شهدنا زيادة في حجوزات الجزر المنعزلة والمنتجعات البوتيكية حيث يمكن للضيوف الاسترخاء ببساطة. لم يعد الأمر يقتصر على زيارة المواقع السياحية، بل أصبح الأمر يتعلق بقضاء وقت ممتع مع أحبائهم."