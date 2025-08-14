مساعدات الإمارات شعاع أمل لسكان غزة في مواجهة المجاعة

مع استمرار الحرب في غزة، تفاقمت الأزمة الإنسانية، مما أدى إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع. انتشرت صور الأطفال الجائعين في جميع أنحاء العالم، مما أصاب العالم بالصدمة. وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن المنطقة المنكوبة على شفا المجاعة.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي استجابت للأزمة. في 5 نوفمبر 2023، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، انطلقت عملية "الفارس الشهم 3" لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وفي مارس/آذار، قيدت إسرائيل تدفق المساعدات والبضائع إلى القطاع، فيما قالت إنه ضغط على مقاتلي حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزوهم في هجومهم على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسبما ذكرت رويترز.
ويُظهر مقطع فيديو نُشر على موقع X من قِبل الحساب الرسمي لعملية "الفارس الشهم 3" حجم الأزمة، حيث يتذمر الأطفال والكبار على حد سواء من طول الانتظار لملء أوانيهم بالطعام، وبطونهم تتألم من الجوع. ويقولون إن الانتظار الطويل أحيانًا لا طائل منه، لأن الحصص الغذائية لا تكفي الجميع.
ومع ذلك، ومع عودة تدفق المساعدات الإماراتية، تحسن الوضع. وتستمر العملية الآن لتوفير الإمدادات الغذائية للمجتمع.
بحسب الفيديو، أطلقت الإمارات مطابخ طعام في شمال وجنوب قطاع غزة في 30 يونيو/حزيران. يحرص عمال الإغاثة بلا كلل على توفير الرعاية والطعام لسكان غزة، من خلال تحضير أوانٍ ضخمة من الأرز والعدس، وخبز الخبز في أفران تقليدية على الأرض. كما يوصلون الطعام بأنفسهم للمرضى والجرحى في المستشفيات.
وتُعدّ هذه المنشآت حوالي 60 ألف وجبة يوميًا. ومنذ 10 يوليو، أصبحت المخابز مفتوحةً وعاملةً أيضًا لتلبية احتياجات السكان.
كما تم أيضًا إسقاط المياه والأدوية جوًا، وتوفير الضروريات - والأمل - للناس.
شاهد الفيديو الذي تم نشره أصلا على X، هنا:
بدأت حرب غزة عندما قتلت حماس أكثر من 1200 شخص واحتجزت 251 رهينة في هجوم عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أودت الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة المكتظة بالسكان بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في القطاع، وفقًا لرويترز.
منذ ذلك الحين وحتى 31 مارس/آذار من هذا العام، احتفلت الإمارات العربية المتحدة بمرور 500 يوم من الإغاثة الإنسانية المتواصلة. قدّمت الدولة للمنطقة التي مزقتها الحرب أكثر من 65 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية - بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار أمريكي - عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
(بمساهمة من هند الدح)
