مسار دبي-الرياض يسجل ثاني أعلى زيادة عالمية في أسعار الطيران لعام 2025

وينعكس هذا أيضاً في بيانات مطار دبي، التي أظهرت بقاء المملكة العربية السعودية في المركز الثاني كأكبر سوق من حيث حركة المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بواقع 5.5 مليون مسافر، بينما كانت الرياض ثاني أعلى مدينة بالنسبة لدبي بـ 2.3 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.