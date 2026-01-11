مسار دبي-الرياض يسجل ثاني أعلى زيادة عالمية في أسعار الطيران لعام 2025

شهد مسار دبي-الرياض ثاني أعلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 6%، مما يعكس الطلب القوي على المسارات الإقليمية.
ووفقاً للبيانات التي شاركتها مؤسسة "أو إيه جي" (OAG)، كان مسار دبي-الرياض أيضاً من بين أكثر 10 مسارات ازدحاماً في العالم العام الماضي، حيث احتل المرتبة السابعة عالمياً بـ 4.465 مليون مقعد، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي و42% فوق مستويات عام 2019، مما يعكس الطلب القوي والمستمر على الربط الجوي في الشرق الأوسط.
وذكرت البيانات أن أجرة الطيران بين دبي والرياض بلغت 267 دولاراً (980 درهماً) في عام 2025، بزيادة قدرها 6% عن عام 2024. وتعتمد الحركة المرورية بين دبي والرياض بشكل أساسي على الطلب من مسافري قطاع الأعمال (B2B) والسياحة الدينية.
وينعكس هذا أيضاً في بيانات مطار دبي، التي أظهرت بقاء المملكة العربية السعودية في المركز الثاني كأكبر سوق من حيث حركة المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بواقع 5.5 مليون مسافر، بينما كانت الرياض ثاني أعلى مدينة بالنسبة لدبي بـ 2.3 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
ويُعد مطار دبي الدولي المطار الأكثر ازدحاماً في العالم دولياً. وفي نهاية عام 2024، كان المطار يربط بين 272 وجهة عبر 107 دول تخدمها 106 شركات طيران دولية.
وقد سهّلت المملكة العربية السعودية الحصول على التأشيرات بشكل كبير لمواطني ومقيمي دولة الإمارات وبعض الدول الأخرى، حيث أصدرت تأشيرة إلكترونية للمعتمرين عبر منصة "نسك عمرة". وأدى ذلك إلى زيادة حركة المرور بين الدولتين الخليجيتين الجارتين.
وتهدف المنصة، التي انطلقت في أغسطس 2025، إلى تحسين جودة الخدمة وإثراء تجربة المعتمرين. وكانت "نسك عمرة" خياراً جديداً للمعتمرين الدوليين، مكملة للقنوات الحالية مثل الوكلاء المعتمدين.
وسمحت الخدمة للمستخدمين بتخصيص رحلاتهم من خلال الاختيار من بين باقات متكاملة أو حجز خدمات فردية مثل التأشيرات والإقامة والنقل والجولات السياحية.
ووفقاً لبيانات "أو إيه جي"، شهد مسار كوالالمبور-سنغافورة أعلى زيادة في أسعار التذاكر بنسبة 8%، بمتوسط 62 دولاراً (227 درهماً)، ويصنف كثالث أكثر المسارات الدولية ازدحاماً في العالم.
أما المسار الآخر الذي شهد زيادة عالية في عام 2025 فهو نيويورك-لندن، بزيادة قدرها 2%.
وفي المقابل، شهدت مسارات طوكيو-تايبيه، وبانكوك-هونج كونج، والقاهرة-جدة، وسيول-طوكيو، وهونج كونج-تايبيه، وجاكرتا-سنغافورة أعلى انخفاض في أسعار التذاكر، تراوح ما بين 5% و12% في عام 2025.