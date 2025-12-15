"مسؤول كلاب رئيسي"..مجتمعات صديقة للحيوانات بدبي

استلهاماً من [العدد المتزايد من أصحاب الحيوانات الأليفة] في أبراج بحيرات جميرا، نظّمت الشهر الماضي مسابقة فريدة من نوعها لاختيار «مسؤول الكلاب الرئيسي» (Chief Dog Officer – CDO) في أبراج بحيرات جميرا. الكلب الفائز سيحمل اللقب لمدة عام واحد.

وقال متحدث باسم أبراج بحيرات جميرا: «الكلاب جزء كبير من الحياة اليومية في المجتمع، من نزهات الصباح إلى الزيارات المنتظمة إلى المقاهي الصديقة للحيوانات الأليفة وحديقة الكلاب. مبادرة مسؤول الكلاب الرئيسي هي طريقة ممتعة للاحتفاء بهذه الروح مع تشجيع التفاعلات الإيجابية في المساحات المشتركة».

سيعمل «مسؤول الكلاب الرئيسي» كسفير للكلاب في أبراج بحيرات جميرا لمدة عام، وتشمل مسؤولياته الترحيب بالكلاب الجديدة و[أصحابها في المجتمع]، وتشجيع السلوك الودود والمسؤول في المساحات المشتركة، واستعراض المقاهي الصديقة للحيوانات الأليفة، ومسارات المشي، والأماكن الخارجية في المجتمع، والمشاركة في تجمعات الحي والفعاليات الصديقة للحيوانات الأليفة، وتعزيز الاستخدام النظيف والمحترم والمسؤول للمناطق المشتركة، ودعم والتفاعل مع الأعمال المحلية التي تركز على الحيوانات الأليفة.

المجتمعات الصديقة للحيوانات الأليفة مثل أبراج بحيرات جميرا آخذة في الازدياد في الإمارات مع انتقال مزيد من [أصحاب الحيوانات الأليفة] إلى الدولة. من حدائق للكلاب وشواطئ إلى أعمال موجهة للحيوانات الأليفة، هناك الكثير من الخيارات للراغبين في تدليل أصدقائهم ذوي الأربع أرجل.

في نخلة جميرا، يُعد «جولدن مايل غاليريا» مركز تسوق صديقاً للحيوانات الأليفة، بينما يعد [فندق دبليو هناك صديقاً للحيوانات الأليفة] أيضاً، حيث يرحب بالحيوانات حتى وزن 18 كغ في غرف مخصصة مقابل رسوم إضافية. في مجتمع «ذا جرينز»، توجد عدة مناطق صديقة للحيوانات الأليفة، كما يحتضن فندق «زعبيل هاوس» مطعمَين صديقين للكلاب، من بينها مطعم «لاه لاه» الذي يضم مصعداً مخصصاً للكلاب.