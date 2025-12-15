"مسؤول كلاب رئيسي"..مجتمعات صديقة للحيوانات بدبي

استلهاماً من [العدد المتزايد من أصحاب الحيوانات الأليفة] في أبراج بحيرات جميرا، نظّمت الشهر الماضي مسابقة فريدة من نوعها لاختيار «مسؤول الكلاب الرئيسي» (Chief Dog Officer – CDO) في أبراج بحيرات جميرا. الكلب الفائز سيحمل اللقب لمدة عام واحد.
وقال متحدث باسم أبراج بحيرات جميرا: «الكلاب جزء كبير من الحياة اليومية في المجتمع، من نزهات الصباح إلى الزيارات المنتظمة إلى المقاهي الصديقة للحيوانات الأليفة وحديقة الكلاب. مبادرة مسؤول الكلاب الرئيسي هي طريقة ممتعة للاحتفاء بهذه الروح مع تشجيع التفاعلات الإيجابية في المساحات المشتركة».
سيعمل «مسؤول الكلاب الرئيسي» كسفير للكلاب في أبراج بحيرات جميرا لمدة عام، وتشمل مسؤولياته الترحيب بالكلاب الجديدة و[أصحابها في المجتمع]، وتشجيع السلوك الودود والمسؤول في المساحات المشتركة، واستعراض المقاهي الصديقة للحيوانات الأليفة، ومسارات المشي، والأماكن الخارجية في المجتمع، والمشاركة في تجمعات الحي والفعاليات الصديقة للحيوانات الأليفة، وتعزيز الاستخدام النظيف والمحترم والمسؤول للمناطق المشتركة، ودعم والتفاعل مع الأعمال المحلية التي تركز على الحيوانات الأليفة.
المجتمعات الصديقة للحيوانات الأليفة مثل أبراج بحيرات جميرا آخذة في الازدياد في الإمارات مع انتقال مزيد من [أصحاب الحيوانات الأليفة] إلى الدولة. من حدائق للكلاب وشواطئ إلى أعمال موجهة للحيوانات الأليفة، هناك الكثير من الخيارات للراغبين في تدليل أصدقائهم ذوي الأربع أرجل.
في نخلة جميرا، يُعد «جولدن مايل غاليريا» مركز تسوق صديقاً للحيوانات الأليفة، بينما يعد [فندق دبليو هناك صديقاً للحيوانات الأليفة] أيضاً، حيث يرحب بالحيوانات حتى وزن 18 كغ في غرف مخصصة مقابل رسوم إضافية. في مجتمع «ذا جرينز»، توجد عدة مناطق صديقة للحيوانات الأليفة، كما يحتضن فندق «زعبيل هاوس» مطعمَين صديقين للكلاب، من بينها مطعم «لاه لاه» الذي يضم مصعداً مخصصاً للكلاب.
في العام الماضي، افتتح «شاطئ جزر دبي» أول حديقة شاطئية للكلاب في دبي. تمتد المساحة المخصصة على 460 متراً مربعاً، وتضم مسار عقبات، ولوح توازن للرشاقة، وحلقة قفز. كما تحتوي على دش مخصص للحيوانات ومنبع ماء لتشرب منه الكلاب.
في عام 2023، أصبح الشاطئ الأول في الإمارة الذي يسمح للحيوانات بالسباحة في البحر، ويضم منطقة يُسمح فيها للمالكين بترك الكلاب دون قيود. وفي الشهر الماضي، استضافت الوجهة مهرجان «ووف ستوك» الذي تضمن عروضاً لتدريب الكلاب.
بالنسبة لسادية أحمد، قادها البحث عن مجتمع صديق للحيوانات الأليفة في النهاية إلى الانتقال إلى «تلال الإمارات». تقول: «وُلدت ونشأت في دبي، وخلال نشأتي لم تكن هناك مجتمعات كثيرة صديقة للحيوانات الأليفة». وتضيف: «كنت أعيش في شقة في زعبيل عندما وقعت في حب كلبي في مركز إنقاذ محلي. للأسف، لم يكن المبنى الذي أقطن فيه يسمح بالحيوانات الأليفة، لذلك بدأت أبحث عن مجتمع صديق للحيوانات».
وتوضح أنها تفقدت عدة مجتمعات، بما في ذلك «تاون سكوير» و«قرية جميرا الدائرية (JVC)» و«المرابع العربية» قبل أن تستقر في «تلال الإمارات». تقول: «نحن من الزوار الدائمين لحديقة الكلاب هناك. لدينا الكثير من الأصدقاء هناك ونحب الأجواء الصديقة للحيوانات في المجتمع».
إضافة إلى المجتمعات الصديقة للحيوانات الأليفة، توجد منصات لأصحاب الحيوانات ليلتقوا ويتواصلوا اجتماعياً مع بعضهم. منصة «دوغي أدفنتشرز» Doggie Adventures تضم دليلاً يسرد كل الأماكن الصديقة للكلاب في دبي والإمارات. كما تنظم فعاليات منتظمة لأصحاب الحيوانات الأليفة.
يوم الأحد، نظمت المنصة فعالية «سانتا بوز باي ذا شور» Santa Paws by the Shore التي تضمنت سوقاً مصغّراً لعيد الميلاد إلى جانب فعاليات أخرى.
بالنسبة لكثير من محبي الحيوانات الأليفة، يساعدهم تطبيق «فلوبستر» Flopster على لقاء أصحاب حيوانات آخرين. كما تستضيف المنصة عدة فعاليات بانتظام، بما في ذلك أيام للتبنّي بالتعاون مع مراكز إنقاذ الحيوانات المحلية.