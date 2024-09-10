مسؤول صحي: لقاح الإنفلونزا لا يتسبب بالمرض

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول آخر على أهمية إبقاء الأطفال المصابين بالمرض في المنزل، حيث قال الدكتور وليد أبو حمور، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الجليلة للأطفال بدبي الصحية، لصحيفة خليج تايمز : "إذا كان طفلك مريضاً، فيرجى عدم إرساله إلى المدرسة، حيث يمكن لطفل مريض واحد أن ينقل الأنفلونزا بسهولة إلى خمسة أو ستة أطفال آخرين".