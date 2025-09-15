مسؤول إماراتي يواجه"بودكاستر" بريطانياً: دبي قصة نجاح عالمية

رد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم على انتقادات المذيع البريطاني كريس ويليامسون لدبي، ووصف تصريحاته بأنها "إساءة فادحة" لمدينة تضم ملايين المغتربين وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أنجح المراكز المتعددة الثقافات في العالم.
وكان ويليامسون، مشارك سابق في برامج تلفزيون الواقع، قد وصف دبي بأنها مدينة "سطحية" و"ضعيفة الروح"، بل إنها "واحدة من أسوأ الأماكن على وجه الأرض". وجاءت هذه التعليقات خلال حلقة حديثة مع خبير اللياقة البدنية الأمريكي الدكتور مايك إزرائيل.
وفي رسالة مفتوحة، اتهم بن سليم ويليامسون بأنه "غير مطلع أو مدفوع تجارياً"، مشيراً إلى المفارقة في قراره بإدراج دبي في جولته العالمية لاكتشاف الذات 2026.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" ، أوضح بن سليم قراره بالرد علناً.
قال: "الجميع مدعوون لإبداء آرائهم حول الأماكن التي يزورونها". وأضاف: "كان بإمكان ويليامسون أن يقول إنه شعر أن تجربته في دبي أظهرت سطحية، أو أن بعض الأماكن التي زارها كانت مُفتعلة - وكلاهما غير صحيح لو أنه كلف نفسه عناء البحث في أعماقها. لكن وصف دبي بأنها "من أسوأ الأماكن على وجه الأرض" واتهام المدينة بأنها مبنية على "العمالة القسرية" يُعدّ إساءة فادحة لواحدة من قصص النجاح العالمية متعددة الثقافات، ولمجتمعها المحلي، ولملايين المغتربين الذين يعتبرونها موطنهم".
وعن سبب اختياره الرسالة المفتوحة، قال: "الرسالة المفتوحة شفافة وعلنية. فهي تتيح لي عرض الحقائق والسياق والدعوة في مكان واحد دون اختزال مدينة معقدة إلى مجرد جملة قصيرة. نرحب بالنقد البنّاء. ما أطلبه هو نقد ذو جودة أعلى. إذا زار كريس دبي وشارك فيها، ولا يزال يعتقد أن دبي هي أسوأ مكان، فيمكننا أن نتفق على الاختلاف، لكن الادعاءات الاستثنائية تتطلب أدلة".
وأضاف أن الرسالة سيتم مشاركتها أيضًا على Substack وLinkedIn هذا الأسبوع لضمان وصولها إلى جمهور أوسع.
عند سؤاله عن ملاحظته بأن تعليقات ويليامسون "مُجمّعة، أو مُضلّلة، أو ذات دوافع تجارية"، أوضح بن سليم: "للتدقيق، قلتُ إن هذه التصريحات تُشير إلى أحد ثلاثة أمور: نظرةٌ مُكوّنة من قلة الاطلاع على المدينة؛ أو الاعتماد على عباراتٍ نمطيةٍ مألوفةٍ تُحقق نجاحًا كبيرًا على الإنترنت؛ أو صياغةٍ مُصمّمةٍ لإثارة التفاعل. أنا لا أزعم وجود ترتيبٍ مُحدّد، بل أُشير إلى أنماطٍ نُدركها جميعًا في وسائل الإعلام الحديثة. عندما تُصنّف مكانًا ما بأنه من أسوأ الأماكن على وجه الأرض، وتُحدّد في الوقت نفسه موعدًا لإقامة عرضٍ فيه لعام ٢٠٢٦، فإن ذلك يُثير تساؤلاتٍ حول النزاهة والاتساق".
عند الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان يرى في هذه التصريحات جهلاً أم إغراءً إعلامياً، أجاب: "مهما كان القصد، فقد كان التأثير إغراءً إعلامياً. كان ادعاءً يتجاوز حدود المنطق. العلاج ليس الغضب، بل التواصل. تعالوا إلى دبي، والقوا سكانها من مختلف الخلفيات، وقارنوا الادعاءات بالواقع. إذا ظلّ على حاله بعد ذلك، فقد لا تكون دبي مكانه. ما لا يمكنه فعله هو الإيحاء بأن رأيه يعكس تجربة سكانها أو الوافدين إليها. في عالم متصل، يمكن للناس رؤية المدينة بأنفسهم."
استخدم بن سليم رسالته وملاحظاته لتصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة. ورفض الادعاء القائل بأن دبي "بُنيت على العمل القسري"، واصفًا إياه بأنه "قديم وغير صحيح من الناحية الواقعية"، وأشار بدلًا من ذلك إلى إصلاحات العمل ونظام حماية الأجور.
فيما يتعلق بالسلامة، قارن دبي بالمدن الغربية الكبرى. "في لندن وباريس، أصبح ارتداء ساعة باهظة الثمن خطرًا بسبب تفشي الجريمة. في الولايات المتحدة، تقع حوادث عنف في الأماكن العامة دون تدخل يُذكر. ومع ذلك، ورغم هذه الفوضى العارمة، يبقى من الظلم وصف هذه البلدان بأنها أسوأ الأماكن. وينبغي أن ينطبق الأمر نفسه على دبي."
وأشار إلى أن دبي استقبلت 9.88 مليون زائر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها ستة في المائة على أساس سنوي، في حين زاد عدد سكانها بمقدار 169 ألفًا في عام 2024، وهي أسرع زيادة منذ عام 2018. وقال: "بعيدًا عن أخذ "استراحة في دبي"، فإن الأمر يطرح السؤال لماذا يواصل المجتمع العالمي زيارتها أو البحث عن الإقامة بأعداد متزايدة".
واختتم بن سليم كلمته بتوجيه دعوة إلى ويليامسون لزيارة دبي قبل جولته لعام ٢٠٢٦، ووعده بتعريفه بالمدينة من خلال عيون سكانها. وقال: "من خلال هذه الرؤية، سيتمكن من رؤية ما تقدمه دبي حقًا، وسيكتسب فهمًا أعمق للروابط المشتركة التي تربط مجتمعاتنا".