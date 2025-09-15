عند سؤاله عن ملاحظته بأن تعليقات ويليامسون "مُجمّعة، أو مُضلّلة، أو ذات دوافع تجارية"، أوضح بن سليم: "للتدقيق، قلتُ إن هذه التصريحات تُشير إلى أحد ثلاثة أمور: نظرةٌ مُكوّنة من قلة الاطلاع على المدينة؛ أو الاعتماد على عباراتٍ نمطيةٍ مألوفةٍ تُحقق نجاحًا كبيرًا على الإنترنت؛ أو صياغةٍ مُصمّمةٍ لإثارة التفاعل. أنا لا أزعم وجود ترتيبٍ مُحدّد، بل أُشير إلى أنماطٍ نُدركها جميعًا في وسائل الإعلام الحديثة. عندما تُصنّف مكانًا ما بأنه من أسوأ الأماكن على وجه الأرض، وتُحدّد في الوقت نفسه موعدًا لإقامة عرضٍ فيه لعام ٢٠٢٦، فإن ذلك يُثير تساؤلاتٍ حول النزاهة والاتساق".