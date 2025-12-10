مسؤولية الموظف: خطوات الطعن في تقييمات العمل بالإمارات

خلال التقييمات السنوية للموظفين، قد يشعر بعض الموظفين أن تقييمات أدائهم كانت غير عادلة أو غير دقيقة. في مثل هذه الحالات، يجب على الموظفين اتخاذ خطوات احترافية لحماية حقوقهم وطلب التوضيح.

قالت جوي إس ديستور، المدير التنفيذي الأول للموارد البشرية، لـ "الخليج تايمز": "إذا شعر الموظف أن تقييم الأداء غير دقيق، يجب عليه طلب اجتماع مع مديره المباشر أو رئيس القسم لمناقشة التفاصيل ويجب أن يتجنب توقيع التقييم حتى يتم تقديم التوضيحات".

وأشارت ديستور إلى أن الموظفين يمكنهم تقديم مستندات أو أدلة تدعم جهودهم وإنجازاتهم، مثل رسائل الشكر أو تقارير المشاريع أو الوثائق الرسمية. ويقع عبء الإثبات على عاتق الموظف الذي يطعن في التقييم الأصلي.

كيفية تقديم الشكوى

أوضحت ديستور كذلك: "إذا كانت لدى الشركة لجنة تظلمات أو طعون، والتي غالباً ما تشمل الموارد البشرية، يمكن للموظف تقديم شكواه رسمياً من خلالها. ولديهم أيضاً الحق في طلب مراجعة محايدة من طرف آخر داخل المنظمة، خاصة إذا كان عملهم يتداخل مع فرق أخرى أو يتطلب التعاون مع أطراف ثالثة".

وفقاً للخبراء، يجب على الموظفين التواصل بأسلوب احترافي، ويشمل ذلك إرسال بريد إلكتروني رسمي لطلب التوضيح أو تقديم الأسئلة، مع إرسال نسخة منه إلى قسم الموارد البشرية.