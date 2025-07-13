مسؤولية الغرامات المرورية عند بيع السيارة دون نقل الملكية

سؤال: بعت سيارتي لصديق مقابل 10,000 درهم، لكننا لم نكمل إجراءات نقل الملكية. بعد ذلك، بدأت أتلقى رسائل تفيد بغرامات مرورية على السيارة. طلبت من صديقي دفع الغرامات، لكنه رفض. وبسبب سوء حالة السيارة، قررت بيعها مقابل 1,500 درهم فقط لتغطية بعض الغرامات. مع ذلك، اكتشفت مؤخرًا وجود غرامات مستحقة على السيارة بقيمة 12,000 درهم. لا يزال صديقي ينفي أي مسؤولية عن هذه الغرامات. من الناحية القانونية، ما هي الخيارات المتاحة لي في هذه الحالة؟ يرجى تزويدي بالإرشادات.

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحتى تُنقل ملكية المركبة رسميًا من قِبل الجهة المختصة باسم مالك جديد، يظل المالك المسجل (الحالي) مسؤولًا قانونًا عن جميع الالتزامات المترتبة على المركبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مخالفات المرور. وذلك وفقًا للمادة 22 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور.

يُسجَّل أي نقل ملكية مركبة لدى هيئة الترخيص بالوسائل المُعتمدة لديها. ويظل مالك المركبة المُسجَّلة رخصة المركبة باسمه مسؤولاً عن الالتزامات الناشئة عن استخدامها حتى تُسجَّل رخصة المركبة باسم المالك الجديد، وذلك وفقًا للإجراءات المُتبعة لدى هيئة الترخيص في هذا الشأن.

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علاوة على ذلك، من منظور إنفاذ المرور والمسؤولية الإدارية، فإن الغرامات المستحقة أثناء استخدام صديقك للمركبة مرتبطة بالمركبة، مما يجعلك مسؤولاً عن الدفع باعتبارك المالك المسجل.

بالإضافة إلى ذلك، يُفترض أنكما أبرمتما عقد بيع المركبة. وبناءً على هذه العلاقة التعاقدية، وبما أن صديقك استلم المركبة واستخدمها بعد إبرام عقد البيع، فقد يكون مسؤولاً تجاهك عن غرامات المرور المتراكمة خلال تلك الفترة. وتنشأ هذه المسؤولية حتى في حالة عدم وجود نقل رسمي للملكية، إذ إن وجود عقد ملزم قد ينشئ التزامات قانونية واجبة النفاذ بين طرفي العقد بموجب القانون المدني الإماراتي.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا أُبرم عقد بين جميع الأطراف المذكورة فيه، فإن كل طرف مُلزم قانونًا بتنفيذ التزاماته وفقًا لأحكام العقد. وذلك بموجب المادة 246 (1) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الذي ينص على "1. يتم تنفيذ العقد وفقًا للأحكام الواردة فيه، وبطريقة تتفق مع متطلبات حسن النية".

من ألحق ضررًا بالغير يلزمه بالتعويض ، وذلك وفقًا للمادة 282 من قانون الأحوال المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أن "كل ضرر يصيب الغير يلزم فاعله، ولو كان غير مميز، بالتعويض".

يمكنك أن تفكر في رفع دعوى ضد صديقك للمطالبة بالخسائر المالية التي تكبدتها كنتيجة مباشرة لفشله في الوفاء بالتزاماته بموجب عقد البيع، وخاصة فيما يتعلق باستخدامه للسيارة والغرامات الناتجة عن ذلك.

وبموجب الحكم المذكور أعلاه من القانون، تظل مسؤولاً عن سداد غرامات المرور المستحقة إلى الجهة المختصة طالما استمرت السيارة مسجلة باسمك.