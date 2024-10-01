مسؤولون ومعلمون: 28 فبرايرتكريم لمن يعلمون من القلب

وأضافت: "سيكون من الرائع توسيع نطاق هذه المبادرة لتصبح مبادرة وطنية، حيث يتم تكريم المدارس والمعلمين في جميع أنحاء البلاد. كما سيسهم ذلك في إرساء نماذج يُحتذى بها من قِبَل المعلمين الآخرين. هؤلاء المعلمون، بغض النظر عن جنسياتهم، هم معلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا يدرّسون في أبوظبي، أو دبي، أو الشارقة، أو رأس الخيمة، أو في أي مكان آخر. إن عملهم، وخاصة خلال أسبوع التوجيه، سيكون مصدر إلهام للمعلمين الجدد للسعي نحو التميز في حياتهم المهنية. ومن الرائع أيضاً أن نرى المنظمات تحتفل بهذه المبادرة جنباً إلى جنب مع بقية البلاد."