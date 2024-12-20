مسؤولة أممية تشيد بجهود الإمارات وتدعو لمزيد من الدعم للنساء الوافدات

وقالت السالم التي كانت في زيارة رسمية للبلاد لمدة عشرة أيام منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول: "لقد أعجبت بمستوى الوعي القوي الذي يتمتع به جميع أصحاب المصلحة بشأن أولوية هذه السياسة ومدى دمجها في جميع جوانب الحكم والحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة".