مزاد دبي للأرقام المميزة: فرصتك لامتلاك لوحة فريدة بلمسة شخصية وأناقة لا تضاهى

هل ترغب بامتلاك لوحة أرقام مميزة؟ إليك كيفية امتلاكها.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق مزادها العلني رقم 119 للوحات المركبات المميزة، والذي يتضمن 90 لوحة فريدة من نوعها، مكونة من 2 و3 و4 و5 أرقام من الرموز (AA، BB، K، L، M، N، P، Q، T، U، V، W، X، Y، Z).

ومن أبرز المعروضات في هذا المزاد "رقمان خارقان" مرغوبان للغاية - BB 88 وBB 777 - ومن المتوقع أن يجذبا اهتمامًا قويًا بالمزايدة من قبل هواة الجمع والمتحمسين على حد سواء.

وتشتهر المزادات المفتوحة التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات للوحات المميزة بجذب اهتمام واسع النطاق، سواء من جانب السكان الذين يبحثون عن لمسة شخصية لمركباتهم أو من جانب المستثمرين الذين يعتبرون هذه اللوحات أصلاً قيماً.

سيُقام المزاد يوم السبت 27 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي، ابتداءً من الساعة 4:30 مساءً. ويفتح باب التسجيل يوم الاثنين 22 سبتمبر، ويمكنكم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات (www.rta.ae)، أو في مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء.

وفقاً لهيئة الطرق والمواصلات، المقاعد في المزاد محدودة، وستُعطى الأولوية للمزايدين المسجلين. وسيكون التسجيل متاحاً أيضاً في موقع المزاد ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً يوم الحدث.

للمشاركة، يجب على المزايدين امتلاك سجل مروري ساري المفعول في دبي. يُشترط دفع وديعة تأمين قدرها 25,000 درهم إماراتي (عبر شيك مستحق الدفع لهيئة الطرق والمواصلات)، بالإضافة إلى رسوم تسجيل غير مستردة قدرها 120 درهمًا إماراتيًا. يمكن الدفع أيضًا ببطاقة الائتمان أو عبر الإنترنت.

تخضع مبيعات أرقام اللوحات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة وفقًا للوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.