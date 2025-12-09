مزاد أبوظبي يحطم الأرقام: بيع سيارات خارقة بـ 312 مليون درهم

سجل أول مزاد للسيارات الخارقة على الإطلاق أقامته دار المزادات "آر إم سوثبيز" (RM Sotheby’s) في أبوظبي رقماً قياسياً كأكثر مزاد لسيارات المقتنيات نجاحاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، حيث جمع 85.06 مليون دولار (أي 312.17 مليون درهم).

وكانت نجمة مزاد السيارات سيارة ماكلارين F1 موديل 1994، التي بيعت بمبلغ 25.31 مليون دولار (أي 92.88 مليون درهم).

كانت السيارة الـ 14 من أصل 64 سيارة طريق فقط قد سُلّمت في الأصل إلى العائلة المالكة في بروناي، بطلاء أصفر تيتانيوم، ولكنها حظيت بتحديث شامل من ماكلارين في عام 2007 شمل "مجموعة القوة الضاغطة العالية" (High-Downforce Kit)، وتصميم داخلي بمواصفات LM، وإعادة طلاء باللون الأبيض (Ibis White).

وفي لحظة مزاد فريدة من نوعها، عرضت "ماكلارين ريسينغ" ثلاث سيارات سباق لم تُبْنَ بعد. كانت سيارات "التاج الثلاثي" (Triple Crown cars) هي القطع الأكثر ترقباً في المزاد، وكان ثاني أعلى سعر بيع في تلك الليلة، كما كان متوقعاً، من نصيب سيارة ماكلارين فورمولا 1 تيم MCL40A موديل 2026، التي عُرضت قبل موسم الفورمولا 1 القادم، مع منح المشتري المحظوظ خيار الهيكل إما لسائق الفريق أوسكار بياستري أو لاندو نوريس، والاستفادة من القدرة على مشاهدتها وهي تتنافس على الألقاب في موسم العام المقبل.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع سيارة فورمولا 1 قبل أن تخوض سباقاً، وأسر المزايدون بها، حيث بيعت المنافسة المستقبلية على البطولة مقابل 11.48 مليون دولار.

تبع ثلاثي سيارات المنافسة المستقبلية بيع سيارة ماكلارين يونايتد AS WEC هايبركار تيم موديل 2027 مقابل 7.59 مليون دولار، وحققت سيارة آرو ماكلارين إندي كار تيم دالارا-شيفروليه DW12 موديل 2026 مبلغ 848,750 دولاراً. وعُرضت جميع السيارات الثلاث بحزمة شاملة من تذاكر كبار الشخصيات (VIP)، وامتيازات الدخول، وزيارات المصنع.

أفضل 10 مبيعات:

السيارة السعر (بالدولار الأمريكي)

ماكلارين F1 موديل 1994 $25,317,500

ماكلارين فورمولا 1 تيم MCL40A موديل 2026 $11,480,000

باجاني زوندا ريفييرا موديل 2006 $10,130,000

ماكلارين يونايتد AS WEC هايبركار تيم موديل 2027 $7,598,750

غوردون موراي أوتوموتيف T.50 موديل 2025 $5,630,000

فيراري F40 موديل 1990 $3,886,250

فيراري لافيراري موديل 2014 $3,380,000

فيراري مونزا SP2 موديل 2022 $2,536,250

بورش 918 "فايساخ" سبايدر موديل 2015 $1,715,000

فيراري SA أبيرتا موديل 2011 $1,568,750