مزاد أبوظبي الدولي: رفض عروض ضخمة وخيول عربية نادرة تعود إلى إسطبلاتها

أوضح آل علي، الذي سبق أن اشترى مهرة عربية في مزاد مقابل 300,000 درهم، أنه لا يزال يفكر في خياراته ليلة الجمعة. قال: "اليوم شاهدنا خيولًا ذات مستوى عالٍ ونسب قوية. لم أقدم أي عروض بعد؛ أنا في مرحلة التقييم أولًا. إذا أعجبني حصان لم يُبع، يمكنني التحدث مع المنظمين خلف الكواليس." ومع ذلك، غادر المزاد قبل مشاهدة السبعة خيول المتبقية.