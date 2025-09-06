مزاد أبوظبي الدولي: رفض عروض ضخمة وخيول عربية نادرة تعود إلى إسطبلاتها

خرجت عدة خيول عربية ثمينة من مزاد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) دون بيعها مساء الجمعة، حيث انتظر المربون عروضا أعلى على الرغم من العروض الحذرة من المشترين.
كان من بين أعلى عروض الأمسية رقم 600,000 درهم على الحصان رقم 11، "جي إس آل سلطان"، وهو مهر ذو خمسة أعوام يحمل نسبًا مميزة وأرباح جوائز تجاوزت 450,000 درهم، وقد رفض المالكون فصل الحصان بهذا السعر.
نُظِّم المزاد بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وضمّ 33 حصانًا من نسل أبطال المسابقات الدولية. إلا أن المزايدة كانت بطيئة مقارنةً بمبيعات الإبل والصقور خلال الأسبوع. في العديد من الحالات، بدأت عروض الافتتاح مرتفعة، ثم انخفضت، ثم استقرت دون توقعات البائعين.
على عكس مزادات الإبل والصقور في وقت سابق من الأسبوع، حيث ارتفعت العروض بسرعة، تحركت مبيعات الخيول بوتيرة أقل حماسًا. ففي بعض الحالات، بدأت العروض مرتفعة وانخفضت قبل أن تستقر عند عرض نهائي غالبًا ما كان أقل من توقعات البائعين.
من بين 15 خيلا تم مراقبتهم خلال المزاد، تم إخراج العديد منهم دون بيع. وكرر المزايدون تذكير الجمهور بنسب هذه الحيوانات النادرة ونجاحها في المسابقات، لكن المشترين بدوا مترددين في الالتزام بالأسعار المعروضة.
من بين الحضور كان محمد آل علي، 41 عامًا، مربي شارك في مسابقات جمال الخيول العربية منذ 2014. قال: "طورت شغفي بالخيول من خلال رؤية جمال حصان واحد، ومنذ ذلك الحين شاركت في مسابقات جمال الخيول العربية." وأضاف: "أشارك سنويًا في حوالي سبع إلى ثماني مسابقات. جوائز المسابقات تتراوح بين 50,000 و100,000 درهم، حسب مستوى البطولة. معرض أبوظبي هو الأقوى عالميًا."
أوضح آل علي، الذي سبق أن اشترى مهرة عربية في مزاد مقابل 300,000 درهم، أنه لا يزال يفكر في خياراته ليلة الجمعة. قال: "اليوم شاهدنا خيولًا ذات مستوى عالٍ ونسب قوية. لم أقدم أي عروض بعد؛ أنا في مرحلة التقييم أولًا. إذا أعجبني حصان لم يُبع، يمكنني التحدث مع المنظمين خلف الكواليس." ومع ذلك، غادر المزاد قبل مشاهدة السبعة خيول المتبقية.
كان المشترون الأصغر سنًا نشيطين أيضًا في المدرجات. حضر حمد الحمدي، البالغ من العمر 17 عامًا، مزاده الثاني، مقدّمًا عروضًا نيابة عن ابن عمه البالغ 19 عامًا. قال حمد ضاحكًا: "دائمًا يجعلني أزايد نيابة عنه."
قال أبناء العم، وهم من عائلة تملك مزرعة لتربية خيول التحمل، إنهم يدرسون الآن الاستثمار في خيول الجَمال. قال حمد: "ورثتُ هذا عن والدي وجدي. نشارك في سباقات الخيول، والآن قررنا الاستثمار في خيول الجمال، فجئنا لنتعرف عليها".
بحلول الربع الأخير من المزاد، كان أبناء العم قد حاولوا مرتين دون جدوى؛ إحداهما بـ 7000 درهم والأخرى بـ 45000 درهم. قال حمد: "نحن على استعداد لدفع ما يصل إلى 100000 درهم مقابل حصان جيد جدًا. نفحص رقبة الحصان، ووجهه وعينيه، وبنيته العظمية، وبنيته الجسدية؛ حتى الآن لم نجد حصانًا نرغب حقًا في اقتنائه".
وفي حين سلط الحدث الضوء على أناقة وأصالة الخيول العربية، اختتم المساء بعمليات شراء أكثر حذراً من المزايدة الحماسية، مما أدى إلى عودة بعض أفضل الحيوانات إلى اسطبلاتها.