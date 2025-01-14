مزاد"هيرا": خطوة جديدة لتعويض المستثمرين في الإمارات
أعرب المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين استثمروا في مشاريع مجموعة "هيرا" عن تفاؤلهم بعد تحديد موعد المزاد الذي طال انتظاره لعقارين مملوكين للمدير الإداري للمجموعة، "نوهيرا شيخ"، في 23 يناير. ويهدف المزاد، الذي أمرت به المحكمة العليا في الهند، إلى إعادة الأموال للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال.
وتشمل العقارات أرضاً بمساحة 1333 متراً مربعاً مع مساحات مبنية في الطابقين الخامس والسادس من أبراج ناينا في بانجارا هيلز، حيدر أباد، وعقاراً تجارياً بمساحة 3114 متراً مربعاً في قرية حيدر شاهكوت، تيلانجانا. وقد حددت مديرية التنفيذ في حيدر أباد المزاد على أساس "كما هو حيث هو" من خلال شركة MSTC Ltd، وهي مؤسسة مركزية تابعة للقطاع العام تابعة لوزارة الصلب الهندية.
وبحسب بيان لمديرية التنفيذ ، فإن إجمالي هدف الاسترداد يبلغ 1.9 مليار روبية (81 مليون درهم)، بما في ذلك الرسوم القانونية، اعتباراً من 11 نوفمبر 2024. ويبلغ السعر الاحتياطي لكل عقار 450 مليون روبية (19.15 مليون درهم)، مع وديعة مالية قدرها 25 مليون روبية (1.06 مليون درهم) لكل قطعة أرض.
وقد قامت مجموعة هيرا بتسويق خطط استثمارية عالية العوائد، ووعدت بأرباح كبيرة. على سبيل المثال، عرضت هيرا جولد دفعات شهرية بقيمة 3250 درهماً إماراتياً مقابل الحد الأدنى للاستثمار بقيمة 100 ألف درهم إماراتي مع فترة إغلاق مدتها عام واحد. ووعدت خطط أخرى مثل هيرا تيكستايلز وهيرا فودكس بعوائد سنوية تتراوح بين 65 و80 في المائة على ودائع لا تقل عن 15 ألف درهم إماراتي مع فترة إغلاق مدتها عامان. وقد اجتذبت هذه العروض المربحة العديد من المستثمرين حتى أخذوا قروضاً للمشاركة.
ولكن في عام 2018، توقفت العائدات الموعودة، وانهارت المجموعة. وألقي القبض على الشيخ، تاركاً مئات المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة يعانون من الخراب المالي. ولم تسفر الزيارات إلى مكاتب هيرا في أبراج بحيرة جميرا والمستودعات في رأس الخيمة والشارقة عن أي نتائج.
وأعرب المستثمرون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة عن مشاعر متباينة إزاء التطورات الأخيرة. وقال م. ك. من دبي، الذي استثمر 90 ألف درهم في إحدى مشاريع المجموعة: "أرى أخيراً بصيصاً من الأمل بعد ست سنوات طويلة".
ورحب شهباز أحمد خان، رئيس جمعية ضحايا مجموعة هيرا الهندية، بالمزاد لكنه أبدى مخاوفه بشأن النطاق المحدود للتعويضات. وقال: "هذه خطوة إلى الأمام، لكنها تتجاهل العديد من الضحايا".
وأكد خان على أهمية تقديم المطالبات إلى مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة. وحذر من أن "المستثمرين بحاجة إلى التحرك بسرعة والتأكد من تسجيل مطالباتهم لدى مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة. وبدون ذلك، لن يتمكنوا من استرداد أموالهم". وأضاف: "احصل على مستنداتك، بما في ذلك كشوف الحسابات المصرفية، وإثبات الهوية، ونسخ من إيصالات الدفع، أو الوحدات التي تم شراؤها من مجموعة هيرا، وقم بتوثيقها وإرسالها بالبريد إلى مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في تيلانجانا".
وعلى الرغم من دعوة مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة (SFIO) لتقديم المطالبات في عام 2022، إلا أنه لم يتلق سوى 6788 طلباً بقيمة 159 مليون درهم، وهو مبلغ أقل بكثير من 2.5 مليار درهم التي يُعتقد أن أكثر من 175 ألف فرد قد استثمروها.
ستكون العقارات مفتوحة للمعاينة من 16 يناير إلى 18 يناير بين الساعة 10 صباحاً و5 مساءً. تم توفير تفاصيل المزاد ومعلومات الاتصال للمشترين المحتملين من خلال مديرية التنفيذ و شركة MSTC.
تحدث شاهد خان، سائق حافلة مدرسية مقيم في الإمارات العربية المتحدة، والذي خسر 75 ألف درهم بسبب هذا المشروع، إلى صحيفة الخليج تايمز عبر الهاتف من كولكاتا، حيث يقيم الآن. وقال: "كان هذا كل المال الذي وفرته على مر السنين من راتبي الضئيل. لدي ستة أطفال، بينهم ثلاث فتيات، وجميعهن غير متزوجات. كانت الحياة صراعاً مستمراً منذ هذه الكارثة".
وقال إنه يتلقى تحديثات حول المزاد والعملية الجارية من خلال مجموعة واتساب أنشأها الضحايا. وأضاف: "كنا متمسكين بأي أمل ضئيل يمكننا العثور عليه، لكن هذه السنوات كانت صعبة للغاية على عائلات مثل عائلتي. اضطررت إلى اقتراض المال لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية".
بالنسبة لشاهد وآخرين مثله، يمثل المزاد فرصة ضئيلة لاسترجاع أموالهم. وقال: "أدعو الله أن يكون هذا الأمر نهاية منصفة لي ولكل من عانى".