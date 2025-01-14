مزاد"هيرا": خطوة جديدة لتعويض المستثمرين في الإمارات

وأكد خان على أهمية تقديم المطالبات إلى مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة. وحذر من أن "المستثمرين بحاجة إلى التحرك بسرعة والتأكد من تسجيل مطالباتهم لدى مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة. وبدون ذلك، لن يتمكنوا من استرداد أموالهم". وأضاف: "احصل على مستنداتك، بما في ذلك كشوف الحسابات المصرفية، وإثبات الهوية، ونسخ من إيصالات الدفع، أو الوحدات التي تم شراؤها من مجموعة هيرا، وقم بتوثيقها وإرسالها بالبريد إلى مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في تيلانجانا".