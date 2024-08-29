مريم المزروعي: إماراتية في قيادة مشاريع الطاقة النظيفة العالمية

قرار مريم المحوري دفعها إلى متابعة دراسة الماجستير في أنظمة الهندسة والإدارة في معهد مصدر، حيث تخرجت في عام 2016 بتفوق وحصدت جوائز مرموقة. ورغم التحديات التي واجهتها، مثل التكيف مع بيئة مختلطة مع أشخاص من خلفيات وجنسيات متنوعة كونها قادمة من عائلة محافظة، إلا أنها اعتبرت هذه التجربة الغنية جزءاً من نموها المهني والشخصي.