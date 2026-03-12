"مريب زمان" يعود من الإمارات إلى وطنه جثماناً بعد عقد من العطاء

أمضى مريب زمان أكثر من عقد من الزمان في الإمارات العربية المتحدة يبني حياة من خلال العمل الجاد والتفاني. تم دفن المغترب الباكستاني البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يتذكره أقاربه كرجل مخلص ومسؤول، في مسقط رأسه بانو في خيبر بختونخوا بباكستان بعد إعادة جثمانه إلى الوطن في وقت سابق من هذا الشهر.

كان مريب من بين المدنيين الذين فقدوا حياتهم في الصراع الأخير الذي أثر على أجزاء من الإمارات العربية المتحدة. توفي في 28 فبراير ووصلت رفاته إلى باكستان في 7 مارس بعد أيام من التأخير، حيث تعطلت عمليات الطيران خلال الفترة المتوترة.

قال شقيقه الأصغر محمد، الذي يعيش في الإمارات ولكنه سافر إلى باكستان لمرافقة الجثمان، إن الدفن تم في نفس اليوم الذي وصلت فيه الرفات.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

“تم الانتهاء من الدفن في 7 مارس. كانت الرحلات الجوية متوقفة خلال تلك الأيام، لذلك استغرق وصول الجثمان إلى باكستان وقتًا،” قال محمد لـ خليج تايمز من بانو.

أمضى مريب ما يقرب من 13 عامًا يعمل في الإمارات وكان يعمل كسائق في أبوظبي. قال شقيقه إن مريب كان معروفًا بين الزملاء وأصحاب العمل بأنه شخص يعمل بهدوء وإخلاص.

“كان شخصًا مخلصًا جدًا ودائمًا ما يؤدي واجباته بصدق،” قال محمد. “أحبّه أصحاب عمله كثيرًا ووثقوا به.”

وصفت عائلته مريب بأنه شخص هادئ ومسؤول ونادرًا ما يتحدث عن صعوباته الخاصة وظل يركز على عمله. “لقد احترم الجميع وآمن بأداء وظيفته بشكل صحيح،” قال شقيقه.

في وطنه بانو، يترك مريب وراءه والديه وزوجته وإخوته، بالإضافة إلى خمسة أطفال صغار منهم أربع بنات وولد. يدرس أطفاله حاليًا في باكستان، بينما زوجته ربة منزل.

لقد ترك الفقد المفاجئ العائلة تواجه مستقبلًا غير مؤكد. “نحن لسنا عائلة ميسورة الحال. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لرعاية الأطفال،” قال محمد.