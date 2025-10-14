مركز معارض جديد في "دبي مول" للفعاليات الكبرى

يشهد أحد أكبر مراكز التسوق في العالم توسعة جديدة. يُضيف دبي مول مركز معارض جديدًا، بمساحة 10,000 متر مربع، لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
مركز دبي مول للمعارض هو مكانٌ مُصممٌّ خصيصًا لاستضافة معارض ومؤتمرات وفعاليات عالمية المستوى. يضمّ المركز خمس قاعاتٍ للمعارض والفعاليات، ومن المتوقع أن يُصبح مركزًا للابتكار والثقافة والتجمعات التجارية في قلب وسط مدينة دبي.
يتميز مركز معارض دبي مول بموقع استراتيجي متصل بدبي مول، مع إمكانية الوصول المباشر إلى متاجر التجزئة والمطاعم والضيافة الفاخرة، ويجمع بين الراحة والرقي. بفضل مرافقه الحديثة وبنيته التحتية المتطورة وخيارات تصميمه المرنة، سيوفر مركز معارض دبي مول المكان الأمثل للفعاليات المحلية والدولية.
وهذا ما سيتضمنه المكان:
تتميز خطة الطابق المفتوح وتكوين المساحة المرنة لمختلف أحجام المعارض وأنواع الفعاليات
خيارات تقسيم المناطق: منطقة المعرض الرئيسية، مناطق العرض التوضيحي، صالات التواصل، مراحل العرض
خيارات الإضاءة القابلة للتعديل وضبط الحالة المزاجية
خدمة التوصيل والاستلام من وإلى VIP Vallet
الوصول المباشر إلى دبي مول
صالات التواصل ومناطق كبار الشخصيات
مناطق BOF والخدمة للعارضين
ردهات تسجيل واسعة لضمان تدفق سلس للزوار
مسارات سريعة مخصصة للحضور المسجلين مسبقًا
علامات تجارية بارزة للحدث وإشارات لسهولة التنقل
تصميم سهل الوصول إليه لاستيعاب جميع الزوار بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة
مفاهيم الأطعمة والمشروبات المتميزة
إطلالات بانورامية على وسط مدينة دبي وبرج خليفة
أهم النقاط:
خمس قاعات للمعارض والفعاليات
إجمالي مساحة الفعاليات والمعارض: 10,000 متر مربع
القاعة 1: 2500 متر مربع
القاعة 2: 1100 متر مربع
القاعة 3: 1400 متر مربع
القاعة 4: 1100 متر مربع
القاعة 5: 4000 متر مربع
سعة المكان: 6000 شخص
سيبدأ مركز دبي مول للمعارض بقبول الحجوزات للفعاليات والمعارض اعتبارًا من 15 يناير 2026.