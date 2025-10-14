مركز معارض جديد في "دبي مول" للفعاليات الكبرى

مركز دبي مول للمعارض هو مكانٌ مُصممٌّ خصيصًا لاستضافة معارض ومؤتمرات وفعاليات عالمية المستوى. يضمّ المركز خمس قاعاتٍ للمعارض والفعاليات، ومن المتوقع أن يُصبح مركزًا للابتكار والثقافة والتجمعات التجارية في قلب وسط مدينة دبي.