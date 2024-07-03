مركز عمليات متنقل بالإمارات يستجيب للطوارئ في 6 دقائق

في حالة هطول أمطار غزيرة أو فيضانات أو حادث تصادم كبير لمركبات متعددة أو أي حالات طوارئ حرجة، تعمل وزارة الداخلية في دولة الإمارات على ضمان أمن واستقرار أفراد المجتمع من خلال الاستجابة السريعة من مركز العمليات الاتحادية المتطور التابع لها.

ويراقب مركز العمليات المتنقل عالي التقنية التابع للوزارة، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أي حالات طوارئ في البلاد وينسق مع الشرطة للتعامل مع الموقف وفقاً للمتطلبات.

وتمتلك الوزارة وحدة متنقلة تعمل بالأقمار الصناعية في كل إمارة من الإمارات السبع. ويعد مركز العمليات المتنقل جزءاً من نظام استجابة الوزارة لحالات الطوارئ وإدارة الكوارث والأحداث الدولية باهظة الثمن في أي مكان في البلاد.