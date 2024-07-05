مركز جديد للعلاجات المتقدمة للسرطان في أبوظبي
تم افتتاح مركز جديد ومتطور للسرطان في أبوظبي لتزويد المرضى بالعلاجات المتقدمة.
ويقدم مركز برجيل للسرطان (BCI) في مدينة محمد بن زايد مرافق عالمية المستوى عبر أربعة طوابق، ويضم أجنحة خاصة للعلاج الكيميائي وعيادات متخصصة ووحدة مخصصة لسرطان الثدي ومرافق تتمحور حول المريض.
ويدمج المركز الجديد الذي أطلقته شركة برجيل القابضة، العلاجين الكيميائي والمناعي وجراحة الأورام والجراحة الإشعاعية المجسمة (SRS) والعلاج الإشعاعي المجسم للجسم (SBRT). ويقدم علاجات متطورة مثل العلاج الموجه والطب الدقيق والتقنيات الجراحية المتقدمة والعلاج الإشعاعي بالإضافة إلى تشخيص السرطان وإدارته باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وافتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المركز الواقع داخل مدينة برجيل الطبية، وقال إن دولة الإمارات تظل ملتزمة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية للجميع.
وقال معاليه الذي كسر البروتوكولات المعتادة للجلوس بين الضيوف بدلاً من مقاعد الصف الأمامي المخصصة لكبار الشخصيات: “إن رعاية مرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة هي أولوية قصوى”.
وأضاف: «تعكس المرافق التي تستضيفها دولة الإمارات ، مثل مركز BCI، التزامنا بتقديم رعاية شاملة ومبتكرة لمرضى السرطان، ولا تشمل رؤيتهم الفريدة العلاج فحسب، بل تشمل أيضاً الوقاية والكشف المبكر وتثقيف المرضى".
BCI هو مركز شبكة برجيل لرعاية مرضى السرطان، والذي يضم مرافق في أبو ظبي والعين والظفرة والشارقة ودبي. وتقدم الشبكة خدماتها سنوياً لأكثر من 5000 مريض أورام، وتجري أكثر من 10000 فحص، وتجري أكثر من 10000 جلسة علاج إشعاعي بخبرة أكثر من 50 متخصصًا.
وأشار الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، إلى أن المركز الجديد سيغير علاج السرطان ويحسن نتائج المرضى بشكل كبير.
وأضاف :"نحن ملتزمون بضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة، مدعومة بالتكنولوجيا والأبحاث المتقدمة".
ويرأس المركز طبيب الأورام الإماراتي الرائد البروفيسور حميد الشامسي، الذي أشار إلى توفير الاستشارة المجانية.
وقال: "نحن نحاول تقديم رعاية أفضل وخبرة عالية الجودة للمرضى"، مشيراً إلى أن المركز يدمج أدوات التشخيص المتقدمة والعلاجات المتطورة تحت سقف واحد.
ويشتمل المركز على قدرات تشخيصية متقدمة من خلال OncoHelix-CoLab لإجراء اختبارات متخصصة محلياً واستخدام تقنيات مثل تسلسل الجيل التالي (NGS)، وPCR الرقمي بالقطيرة، وقياس التدفق الخلوي متعدد الألوان. وهو مجهز لإجراء التجارب السريرية والأبحاث الانتقالية.
وسيعمل المركز على إنشاء برنامج تعليمي طبي لتعزيز تعليم الأورام ودعم الأبحاث وتطوير برامج الإقامة والزمالة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية. وسيركز المركز على المشاركة المجتمعية من خلال حملات التوعية والندوات التثقيفية وبرامج فحص السرطان.
حضر حفل الافتتاح جون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة برجيل القابضة و سفير أحمد المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة برجيل القابضة وعائشة المهري نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية وغيرهم من أعضاء الإدارة والطاقم الطبي والسرطان بالإضافية للناجين وأسرهم .