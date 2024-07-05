مركز جديد للعلاجات المتقدمة للسرطان في أبوظبي

BCI هو مركز شبكة برجيل لرعاية مرضى السرطان، والذي يضم مرافق في أبو ظبي والعين والظفرة والشارقة ودبي. وتقدم الشبكة خدماتها سنوياً لأكثر من 5000 مريض أورام، وتجري أكثر من 10000 فحص، وتجري أكثر من 10000 جلسة علاج إشعاعي بخبرة أكثر من 50 متخصصًا.