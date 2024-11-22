مركز جديد في البرشاء لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال ناهي رحال، الرئيس التنفيذي لشركة ديبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في النرويج، لدينا العديد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم دمجهم في بيئات رئيسية، وهو ما قد يشكل تحدياً للكثيرين. وقد ألهمنا هذا لإنشاء منشأة متخصصة مخصصة لدعم هؤلاء الأطفال. في السابق، كان الآباء يأخذون أطفالهم إلى حضانة، ثم إلى مركز علاج النطق، ثم إلى عيادة أخرى للعلاج المهني أو النفسي. تعمل منشأتنا هنا وفي أماكن أخرى على تبسيط هذه العملية من خلال تقديم كل هذه الخدمات في مكان واحد، مما يجعلها أكثر ملاءمة للآباء".