"الفلك الإماراتي": 31 يناير أول أيام شعبان

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة: "إن يوم الأربعاء 29 يناير 2025 يوافق 29 رجب 1446 هـ في كثير من الدول الإسلامية، وفي هذا اليوم ستكون رؤية هلال شهر شعبان مستحيلة في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو في نفس وقته".