"الفلك الإماراتي": 31 يناير أول أيام شعبان
قال مركز الفلك الإماراتي يوم الثلاثاء، إن شهر شعبان سيبدأ يوم الجمعة 31 يناير الجاري، حسب الحسابات الفلكية.
وشعبان هو الشهر الذي يسبق شهر الصيام المبارك شهر رمضان الذي يحتفل به ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم.
في حين أن التاريخ الدقيق لبدء شهر رمضان يعتمد على المواقع الجغرافية ورؤية الهلال، فمن المرجح أن يبدأ في الأول من مارس/آذار.
وقال مدير المركز محمد شوكت عودة: "إن يوم الأربعاء 29 يناير 2025 يوافق 29 رجب 1446 هـ في كثير من الدول الإسلامية، وفي هذا اليوم ستكون رؤية هلال شهر شعبان مستحيلة في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو في نفس وقته".
وأضاف أن "هذه الدول ستُكمل شهر رجب ثلاثين يوماً، وسيكون يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني هو أول أيام شهر شعبان".
مرئية للعين المجردة
وقال المركز إن الهلال سيكون مرئياً بالعين المجردة في جميع الدول الإسلامية وجنوب أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة يوم الخميس 30 يناير.
وهذا يعني أنه في البلدان التي يوافق يوم الخميس 29 رجب فإن يوم 31 يناير/كانون الثاني سيكون هو أول أيام شهر شعبان.
وتشمل هذه البلدان أفغانستان وباكستان وإيران وبنغلاديش والمغرب وموريتانيا والكاميرون وألبانيا.
إليكم الخريطة التالية التي نشرها مركز الفلك لتبين لكم كيفية رؤية الهلال بسهولة يوم الخميس: