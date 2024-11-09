مركز إماراتي يساعد الأمهات على فهم سلوك الأطفال

عند التخرج، يحصل الطلاب على دبلوم مهني يتضمن 1350 ساعة معتمدة و18 شهرًا من التدريب النظري والعملي. بعد إكمال برنامج التدريب، من المتوقع أن تحصل خريجات الأكاديمية على وظائف في الكيانات التي يتدربن فيها. علاوة على ذلك، تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير تدريبًا متخصصًا للأطباء والمعلمين والعاملين الاجتماعيين والعاملين في المنازل، بالإضافة إلى أفراد الأسرة.