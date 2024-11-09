مركز إماراتي يساعد الأمهات على فهم سلوك الأطفال
انطلاقاً من رغبتها في التعرف أكثر على شخصيات الأطفال، وطرق التدريس، وأسباب الضيق، التحقت هند الحمادي بالأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة منذ أكثر من عام.
على الرغم من أنها أصبحت أمًا منذ خمس سنوات، إلا أنها لم تتمكن من فهم سلوك الأطفال إلا بعد انضمامها إلى الأكاديمية.
"كنت أربي أطفالي بدافع العاطفة دون أي معرفة علمية بتطورهم وسلوكهم"، تقول الأم لطفلين، "درست العلوم في الجامعة، لكن ذلك لم يساعدني على فهم ما يمر به الأطفال".
خلال فترة وجودها في الأكاديمية، "تعلمت أن وراء كل سلوك، هناك عامل خفي يتعين علينا فك شفرته؛ وتعلمنا أيضًا كيفية تصميم ألعاب تلبي احتياجات معينة".
وتعد الإماراتية البالغة من العمر 31 عاماً من بين 81 رجلاً وامرأة تخرجوا بدبلوم تنمية الطفولة في الأكاديمية. وقد تدربوا في العديد من مرافق رعاية الأطفال في أبوظبي، بما في ذلك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إلى جانب المدارس الحكومية ومراكز إيواء النساء.
يغطي المنهج الدراسي علم نفس الطفل المتعلق بلحظات مثل انفصال الوالدين، وولادة الأشقاء، والانتقال إلى مدرسة أو مدينة جديدة. توفر الأكاديمية أساليب تعليمية عملية لتحديد جميع الجوانب التي تنطوي عليها حياة الطفل بدقة - بدءًا من المشاة وحتى مرحلة البلوغ.
شاهد فيديو يوضح كيف تساعد الأكاديمية الطلاب على تعلم المزيد حول كيفية التعامل والتفاعل مع الأطفال:
وتوفر الأكاديمية أيضًا دمى مزودة بأجهزة استشعار لتعليم الطلاب كيفية التعامل مع مشكلة أساسية في رعاية الأطفال - تهدئة الطفل الباكي. وقد أظهرت مريم مبارك، الإماراتية، كيف يتدربون باستخدام نسخ طبق الأصل دقيقة تزن مثل الطفل الحقيقي، وتبكي مثل الطفل الحقيقي ولا يتم تهدئتها إلا بعد حل مشكلة الضيق بشكل صحيح. كما قامت مريم البالغة من العمر 27 عامًا وزملاؤها بتأليف وتصميم كتب تفاعلية تعلم الشباب الممارسات الإسلامية والتقاليد المحلية.
وقالت وهي تحمل كتابا يعلم الصيام الإسلامي والتقاليد المحيطة به: "إنه كتاب قصصي يتضمن ألغازا وأشكالا ثلاثية الأبعاد وأنشطة فنية".
تقوية اللغة العربية
قال الدكتور فادي بني مصطفى رئيس القسم الأكاديمي بالأكاديمية الوطنية لتنمية المجتمع: "نركز كثيرًا على تعزيز اللغة العربية وكذلك المهارات الاجتماعية، ولكن للأسف أصبح الشباب يتجهون نحو اللغة الإنجليزية". وأضاف أن الأطفال لم يعودوا على اتصال دائم بأفراد الأسرة الممتدة والأقارب الأكبر سنًا وقد لا يعتادون على آداب السلوك الاجتماعي.
عند التخرج، يحصل الطلاب على دبلوم مهني يتضمن 1350 ساعة معتمدة و18 شهرًا من التدريب النظري والعملي. بعد إكمال برنامج التدريب، من المتوقع أن تحصل خريجات الأكاديمية على وظائف في الكيانات التي يتدربن فيها. علاوة على ذلك، تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير تدريبًا متخصصًا للأطباء والمعلمين والعاملين الاجتماعيين والعاملين في المنازل، بالإضافة إلى أفراد الأسرة.
وقالت منى البلوشي، رئيسة قسم التدريب والتعليم في كلية نيودلهي: "المعلمون هم الأكثر استفادة من برامجنا؛ فعلى الرغم من أنهم درسوا التربية، فإن هذا لا يعني أنهم يتمتعون بطبيعة الحال بالمهارات المناسبة للتعامل مع الأطفال أو إدارة الفصل الدراسي". وقد أكمل حوالي 63 معلمًا التدريب مؤخرًا.
"نحن نعلم أطباء الأطفال أيضًا كيفية التعرف على علامات الإساءة. ليس كل طبيب لديه خبرة في علم نفس الطفل وكيفية تحديد ما إذا كان الطفل قد تعرض للتنمر أو الإساءة". حتى الآن، قامت الأكاديمية بتدريب 30 طبيب أطفال وممرضة وقابلة.
التربية الإيجابية
كان المثنى أبو دياب يعمل في مجال المساعدات الإنسانية في جمعية الملكة رانيا الملكية للتوعية الصحية عندما عثر على برنامج الدبلوم في المركز الوطني للتطوير المهني على موقع لينكدإن.
وقال الأردني البالغ من العمر 32 عاما: "عندما رأيت البرنامج، استقلت من وظيفتي وسجلت فيه".
في وظيفته السابقة، نظم أبو دياب العديد من الأنشطة التي تعلم التربية الإيجابية والتدخلات لتغيير السلوك، "لكن لم يكن لدي قاعدة علمية أو شهادة أكاديمية للعمل مع الأطفال".
خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تعلم أن حتى الألعاب القديمة البسيطة التي كنا نلعبها في مرحلة الطفولة لها أغراض تعليمية وشفائية.
"على سبيل المثال، منفاخ الفقاعات، حيث ينفخ الطفل في ملعقة مسطحة لإطلاق الفقاعات؛ اعتدنا أن نعتقد أنه من أجل المتعة، لكن اتضح أنه آلية استرخاء. عندما يستنشق الطفل ويزفر لنفخ الفقاعة، فإنه يمارس تدخل تبريد لا شعوري"، كما أوضح.
أنهى أبو دياب تدريبه النظري في المركز الوطني للتدريب والتطوير قبل عام، وهو الآن متدرب في مؤسسة زايد العليا، ويخطط لمواصلة العمل هناك بعد التخرج.
برنامج الدبلوم في NCAD متاح لخريجي المدارس الثانوية الناطقين باللغة العربية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا.