مرض جميل لا يُشفى منه أحد": "هبة" تُعالج العالم بالأمل

في مساءٍ لا يُشبه الأمسيات العادية في رحاب معرض الشارقة الدولي للكتاب، تدفّق الجمهور حول منضدة توقيع، حيث جلست فتاةٌ تُدعى هبة. لم تكن الملامح هي ما خطفت الأنظار، بل عمقُ نظرةٍ حملت بين طياتها سجلّاً كاملاً من الصراع والرضا. كانت روايتها، «هبة الأمل»، ليست مجرد مدادٍ على ورق، بل وثيقة ميلادٍ جديدة لروحٍ أبت الانكسار. احتشد الجمعُ بين تصفيقٍ مدوٍّ ودموعٍ صامتة، مدركين أنهم أمام معجزةٍ إنسانية: فتاةٌ صنعت من أشد الأقدار قسوةً جسر عبور إلى النور.

ليست هذه حكايةً مُتخيلة، بل حياةٌ كُتبت بالدمع قبل أن تُنحت بالحرف. هبة لم تتبادل ألعاب الطفولة، بل تبادلت الأنفاس الحذرة مع متلازمتي تصلب الجلد وظاهرة رينود. تحوّل جسدها إلى ساحة معركة، تجمّدت فيها المفاصل، وتسلل الألم إلى كل طرف، حتى أصبحت صلاتها تُؤدّى على كرسي، بيد أن قلبها كان قائماً في محراب الإيمان، رافضاً الاستسلام للقَدَر.

تروي هبة، بلسانٍ يقطر سكينةً: "كان تواصلُ الأمل الأول لي مع برنامج ألم وأمل بمنزلة تحوّلٍ قُدسيّ في مسيرتي". هناك، وجدَت في الطبيبة منال سيد رزق أماً روحانية، فتحت لها نوافذ العلاج والحنان. وفي أولى ليالي الوحدة القاسية في المستشفى، تتذكر هبة: "الليلُ كان طويلاً، لكن الإيمان كان أطول. شعرتُ بالوحدة، لكنني لم أُستوحش، كنت أعلم أن الله معي".

أما الاختبار الذي صقل روحها، فكان على مرأى من طلاب طبٍّ جاءوا لمعاينتها. حين قابلت إحداهن سخريةَ وجهها بأرقّ دعوةٍ للصفح، علّمتهم هبة درساً أعمق من كل المناهج: الرحمةُ قبل التشخيص. ففي اليوم التالي، عادوا تائبين، ليجدوها كما اسمها — هبةً من الإصرار والعفو.

تحت رعاية الأب الروحي والطبيب علي سنكل، الذي اختار المنهج الإنساني قبل المبضع، بدأ فصلٌ جديد من العلاج. لقد رآها "ابنةً في عهدته"، لا مجرد ملفٍ طبي. وبهذا الدعم، تحدّت هبة جسدها المنهك، فأتمت دراستها، ونالت وظيفتها، وتعلّمت القيادة، وحاربت ضعف مفاصل قدميها بعملية "تخريم العظام" الأكثر خطورة والأكثر أملاً. جلست على الكرسي المتحرك، لكن عجلات الألم كانت تدور لتُعجّل خطاها نحو الأمام.

ثم جاءت عاصفة الفقد التي لا يُداويها طبّ: رحيل الأم في 2018، وتبعه الأخ. تتنهّد هبة: "صراعُ أمي مع مرضها تزامن مع صراعي مع ألمي. حين رحلت، ورثتُ مسؤولية العائلة، وكان الألم ثقيلاً كجبلٍ، لكنه لم يقتلع جذور الأمل من قلبي".