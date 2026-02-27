مرصد الختم الفلكي يقتنص صورة لسديم "البعبع" في سماء أبوظبي

يأتي هذا اللقب المخيف من تشكيل لغبار الغاز في الجزء السفلي الأيسر من السديم يشبه هيئة بشرية، مما يذكرنا بشخصية "البعبع" الأسطورية المستخدمة في الحكايات الشعبية الغربية لتخويف الأطفال. وتوجد شخصيات أسطورية مماثلة في الثقافات العربية، بما في ذلك "أبو رجل مسلوخة" أو "حمارة القايلة".