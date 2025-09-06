مرحلة جديدة للابتكار الطبي بقيادة أحمد الصايغ

بدأ ابن أبوظبي، البالغ من العمر 63 عامًا، مسيرته المهنية في قطاع الطاقة، وتدرج في المناصب في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قبل أن ينتقل إلى شركة دولفين للطاقة. وهناك، أدار مشروع غاز الدولفين العابر للحدود، وهو مبادرة واسعة النطاق تربط قطر والإمارات وسلطنة عُمان، وتُنتج ما يصل إلى ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. تطلب هذا الدور المعقد التعامل مع اللوائح الدولية، والتنسيق مع حكومات متعددة، وضمان سير العمليات بسلاسة عبر ثلاث دول.