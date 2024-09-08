"مرحباً بكم في دبي": رسالة ترحيب مبهرة بالزوار
تُعد رسالة "مرحباً بكم في دبي" المتوهجة من 360 ألف متر مربع من المروج المشذبة من بين المعالم الأولى التي سيشاهدها زوار دبي عند هبوطهم في المطار. وقالت بلدية دبي إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 26 مليون درهم عند تقاطع طريق المطار وشارع الشيخ محمد بن زايد قد اكتمل الآن.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها البلدية، الأحد، الرسالة المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية في وسط مشروع تجميل ضخم، يعد أحد أكبر مشاريع التجميل في الإمارة.
ويتميز بعناصر زخرفية مثل الحصى الملون الذي يمكن رؤيته خلال النهار والإضاءة المبتكرة التي تجعل رسالة الترحيب تتوهج في الليل.
يتميز المشروع بتصميم عصري ومستدام، وكجزء من العمل الفني، تم تركيب 50 ألف نبتة وشجيرة إلى جانب أنواع مختلفة من النباتات، والتي تم اختيارها بعناية لإضافة الجاذبية الجمالية للمناظر الطبيعية.
تم تطوير أسوار نباتية مبتكرة لإضفاء الحيوية والجمال على التصميم. كما يعمل نظام الري الحديث على الحفاظ على المساحات الخضراء مع تحسين كفاءة المياه لتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والاستدامة.
ألقي نظرة على الفيديو أدناه:
مزيد من الخضرة
وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن المشروع تم تطويره تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش في العالم.
وأضاف أن "هذا المشروع يعد واحداً من المشاريع العديدة التي تنفذها بلدية دبي لتعزيز جاذبية المدينة من خلال تنسيق الحدائق التي تحقق التوازن الناجح بين التنمية الحضرية والاستدامة البيئية. وسنواصل تطوير مساحات مماثلة في مختلف أنحاء الإمارة لزيادة الغطاء النباتي وخلق سمات جمالية تساهم في تعزيز جاذبية دبي الفريدة كوجهة سياحية عالمية".
وفي العام الماضي، أطلق صاحب السموالشيخ محمد بن راشد الخطة الحضرية الشاملة للإمارة 2040 والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء بنسبة 105%. وفي إطار هذه الخطة، تخطط بلدية دبي لتنفيذ المزيد من مشاريع التشجير، حيث سيتم إنشاء العديد من الممرات الخضراء لربط مناطق الخدمة والمناطق السكنية وأماكن العمل.
وفي مارس/آذار من هذا العام، قامت البلدية بتزيين تقاطع شارعي الميدان والخيل بعمل فني يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع مستوحى من آثار حوافر الخيول، مع العشب والزهور وأشجار الكوريسيا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذه الأشجار في الإمارة.
وفي العام الماضي، أنجزت بلدية دبي أعمالاً فنية خضراء فريدة من نوعها على أربعة دوارات في مناطق الرقة وند الشبا وند الحمر والخوانيج مستوحاة من التراث المحلي والمعالم السياحية، كما قامت بتطوير دوار برج الساعة الشهير ليشمل أرضيات جديدة ونافورة مياه حديثة مع أنظمة إضاءة ثلاثية الأبعاد.