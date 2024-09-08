"مرحباً بكم في دبي": رسالة ترحيب مبهرة بالزوار

وفي مارس/آذار من هذا العام، قامت البلدية بتزيين تقاطع شارعي الميدان والخيل بعمل فني يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع مستوحى من آثار حوافر الخيول، مع العشب والزهور وأشجار الكوريسيا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذه الأشجار في الإمارة.