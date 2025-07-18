مربيات بمهارات تربوية: الإمارات ترتقي برعاية الطفولة المبكرة

أطلقت العديد من المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات تهدف إلى رفع مهارات المربيات للمساعدة في دعم الأطفال خلال السنوات الأكثر أهمية من نموهم.

ويأتي هذا التحول في أعقاب تحول ملحوظ في نظرة الناس إلى المربيات، من مقدمي الرعاية التقليديين إلى المعلمين المتكاملين في مرحلة الطفولة المبكرة، ويساعد في الاستجابة للطلب المتزايد على مقدمي الرعاية المنزلية المدربين.

يسعى الآباء الآن بنشاط إلى تعيين مربيات حاصلات على مؤهلات في تعليم الطفولة المبكرة، أو الإسعافات الأولية، أو خبرة في منهجيات مونتيسوري أو EYFS.

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إن رفع مهارات العاملين المحليين لا يعزز التعليم المبكر فحسب، بل يعزز أيضًا الجسر بين المنزل والمدرسة، مع رفع مستوى الاحتراف في الرعاية المنزلية.

أدوات رعاية الأطفال القائمة على الأدلة

أطلقت مؤسسة جيمس للتعليم برنامج جيمس للطفولة المبكرة، الذي صممه متخصصون في السنوات الأولى من عمر الأطفال في أكاديمية جيمس ويلينغتون. صُممت هذه المبادرة لتزويد الأسر، بما في ذلك المربيات، بممارسات قائمة على الأدلة وأدوات عملية.

تغطي هذه الدورة الشاملة مجموعة من المواضيع، مثل الإسعافات الأولية للرضع، ونمو دماغ الأطفال، والتوعية بالصحة النفسية. ويتلقى المشاركون موارد عملية، مثل استراتيجيات النوم، وأدلة تغذية الرضع، ووسائل تطوير التواصل. وتضمن المواد ثنائية اللغة شموليةً لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

قالت سارة أوريغان، المديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس ولينغتون - واحة السيليكون: "يُولي أولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية متزايدة للتعلم المبكر المُنظّم في المنزل، مُقدّرين التطور المعرفي والعاطفي واللغوي منذ الطفولة المبكرة. وهناك طلب كبير على التعليم ثنائي اللغة (العربية/الإنجليزية)، والتعلم القائم على اللعب، والتوافق مع المناهج الرسمية مثل مناهج مرحلة التأسيس المبكرة (EYFS) أو مناهج مونتيسوري. ويُراقَب استخدام التكنولوجيا، ويُفضّل الكثيرون الأنشطة التفاعلية التي لا تتطلب استخدام الشاشات".