مربيات بمهارات تربوية: الإمارات ترتقي برعاية الطفولة المبكرة

أطلقت العديد من المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات تهدف إلى رفع مهارات المربيات للمساعدة في دعم الأطفال خلال السنوات الأكثر أهمية من نموهم.
ويأتي هذا التحول في أعقاب تحول ملحوظ في نظرة الناس إلى المربيات، من مقدمي الرعاية التقليديين إلى المعلمين المتكاملين في مرحلة الطفولة المبكرة، ويساعد في الاستجابة للطلب المتزايد على مقدمي الرعاية المنزلية المدربين.
يسعى الآباء الآن بنشاط إلى تعيين مربيات حاصلات على مؤهلات في تعليم الطفولة المبكرة، أو الإسعافات الأولية، أو خبرة في منهجيات مونتيسوري أو EYFS.
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إن رفع مهارات العاملين المحليين لا يعزز التعليم المبكر فحسب، بل يعزز أيضًا الجسر بين المنزل والمدرسة، مع رفع مستوى الاحتراف في الرعاية المنزلية.
أطلقت مؤسسة جيمس للتعليم برنامج جيمس للطفولة المبكرة، الذي صممه متخصصون في السنوات الأولى من عمر الأطفال في أكاديمية جيمس ويلينغتون. صُممت هذه المبادرة لتزويد الأسر، بما في ذلك المربيات، بممارسات قائمة على الأدلة وأدوات عملية.
تغطي هذه الدورة الشاملة مجموعة من المواضيع، مثل الإسعافات الأولية للرضع، ونمو دماغ الأطفال، والتوعية بالصحة النفسية. ويتلقى المشاركون موارد عملية، مثل استراتيجيات النوم، وأدلة تغذية الرضع، ووسائل تطوير التواصل. وتضمن المواد ثنائية اللغة شموليةً لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.
قالت سارة أوريغان، المديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس ولينغتون - واحة السيليكون: "يُولي أولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية متزايدة للتعلم المبكر المُنظّم في المنزل، مُقدّرين التطور المعرفي والعاطفي واللغوي منذ الطفولة المبكرة. وهناك طلب كبير على التعليم ثنائي اللغة (العربية/الإنجليزية)، والتعلم القائم على اللعب، والتوافق مع المناهج الرسمية مثل مناهج مرحلة التأسيس المبكرة (EYFS) أو مناهج مونتيسوري. ويُراقَب استخدام التكنولوجيا، ويُفضّل الكثيرون الأنشطة التفاعلية التي لا تتطلب استخدام الشاشات".
وأكدت أن المربيات ذوات المهارات العالية يُضفين المزيد من النفع. "يُقدمن أنشطة مُنظمة قائمة على اللعب، تدعم النمو المعرفي والعاطفي، وتتوافق جيدًا مع أهداف الاستعداد للمدرسة. ويؤثر ذلك على نمو الطفل بشكل متعدد الجوانب:
الإدراكي: تطوير اللغة وحل المشكلات بشكل أسرع
العاطفية/الاجتماعية: تحسين السلوك والتعاطف والتنظيم الذاتي
الاستعداد للمدرسة: روتين أقوى، واستقلالية، ومحو أمية مبكر
البيئة: بيئة منزلية أكثر أمانًا وتحفيزًا ورعاية.
ويتفق خبراء آخرون أيضًا على أن تمكين المربيات من خلال التدريب يحولهن إلى مساهمات فعالات في التعلم الأساسي للطفل.
من صفر إلى ست سنوات هو أهم عمر نمو للطفل. ينظر الآباء اليوم إلى المنزل كامتداد للفصل الدراسي. لم تعد المربيات المدربات مجرد مقدمات رعاية؛ بل أصبحن مساعدات تعلم يُعززن المهارات الأساسية، كما قالت الدكتورة فاندانا غاندي، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة حضانة بريتيش أوركارد ومركز بريتيش أوركارد لتدريب المعلمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وأضافت أن الشهادات المنظمة تؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية.
في مركز أوركارد البريطاني لتدريب المعلمين (BOC)، نقدم تدريبًا معتمدًا من UK CACHE وKHDA في المستويات 1 و2 و3. حتى الشهادات الأساسية في الإسعافات الأولية والصحة والسلامة ودعم السنوات الأولى تُمكّن المربيات من المساهمة بشكل هادف في نمو الطفل في المنزل.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار غاندي أيضًا إلى الافتقار إلى التوحيد القياسي في هذا القطاع.
لا تزال معظم المربيات يعملن دون تدريب رسمي. ومع ذلك، يُمثل هذا فرصةً مهمةً - إذ يُمكن أن يُسهم إدخال مؤهلات أساسية لمقدمي الرعاية المنزلية في الارتقاء بمعايير رعاية الأطفال الوطنية. ومع تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في أجندتها التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة، يُمكن للمربيات المُعتمدات أن يُؤدين دورًا حيويًا في حماية ودعم التعلم في المنزل.
تقول بعض العائلات الإماراتية إن تجاربها مع مربيات أطفال مدربات تدريبًا عاليًا أحدثت فرقًا هائلًا في نتائج الرعاية والتعلم. وتتذكر شريا تشاكرابورتي الدعم الذي تلقته خلال طفولة ابنها.
كان من دواعي سروري أن أكون أول مربية لطفلي مع كريشنا فيني. انضمت إلينا عندما كان طفلي بعمر 20 يومًا فقط، وبصفتها ممرضة مدربة، فقد منحتنا مستوى من الرعاية والثقة أقدره تقديرًا عميقًا. بعد أن أنهت الصف الثاني عشر، التحقت بدورة تمريض متوسطة، واكتسبت خبرة عملية في مساعدة الأطباء في عمليات الولادة في موطنها في ولاية أندرا براديش، الهند.
وقالت تشاكرابورتي: "كانت ماهرة بشكل لا يصدق في التعامل مع الأطفال حديثي الولادة - من التدليك بالزيت والاستحمام إلى فهم الفروق الدقيقة في التغذية والتجشؤ وتفسير ردود أفعال الطفل".
ما ميّزها أيضًا هو تعليمها. فمنذ أن أكملت دراستها، كانت تتقن اللغة الإنجليزية، واستطاعت أن تُعرّف طفلي على أساسيات اللغة - الحروف والأرقام، ومهارات التواصل المبكرة. وجود شخص بمثل تدريبها ونضجها كان له أثرٌ بالغ. وقد انعكس ذلك في رعايتها لطفلي.
تحدثت المغتربة الفلبينية بيرناديت لالوج بحرارة عن مربيتها سوزان إيسون.
مربيتي تعتني بتوأمي البالغين من العمر أربع سنوات، ولا يسعني إلا أن أقول إنها "مربية رائعة" بحق. فهي لا تكتفي برعايتهم فحسب، بل تُعلّمهم أيضًا كيفية التتبع والتلوين والرسم. لقد أصبحت معلمتهم ومدربتهم. ورغم أنها لم تكمل دراستها إلا حتى المرحلة الثانوية، إلا أنها تتحمل المسؤولية بتفانٍ وإخلاص حقيقيين.
عندما كنتُ حاملاً وشُخِّصتُ بسكري الحمل، بذلت سوزان جهدًا كبيرًا في البحث عبر الإنترنت والتخطيط الدقيق لوجبات مُصمَّمة خصيصًا لاحتياجاتي الغذائية. إنها أكثر من مجرد طاهية، بل هي خبيرة في فنون الطهي. تستطيع إعداد أطباق فلبينية تُشبه أطباق المطاعم، وهي أيضًا خبازة ماهرة،" أضاف لالوج.
سوزان بارعةٌ للغاية. حتى أنها تُجري لي جلسات مانيكير وباديكير من حين لآخر - مهاراتٌ اكتسبتها بنفسها. كما أنها بارعةٌ في أعمال السباكة الأساسية، ويمكنها إصلاح أشياء مثل الأنابيب المكسورة والصنابير المُسربة.
علاوة على كل هذا، تجيد الخياطة البسيطة وتعديل ملابس أطفالي عند الحاجة. كثيرًا ما يخبرني الناس في مجتمعنا أن رعايتها لأطفالي لا مثيل لها. بالنسبة لنا، هي أكثر من مجرد مربية، إنها فرد من العائلة.