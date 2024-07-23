مراكز تسوق أبوظبي تستضيف برامج رياضية خلال الصيف
مع ارتفاع حرارة الصيف، يستضيف عدد متزايد من مراكز التسوق والمرافق الترفيهية والأماكن مثل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) أنشطة وبرامج لياقة بدنية داخلية لأفراد المجتمع للحفاظ على صحتهم وعلى نمط حياة نشط.
وتقام خلال هذا الشهر مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية وتمتد حتى شهر أغسطس حتى انتهاء موسم الصيف، وتوفر هذه المرافق الداخلية مكاناً مثالياً بعيداً عن أشعة الشمس الحارقة لأفراد المجتمع من جميع الأعمار لممارسة التمارين الرياضية.
كرة القدم، الكريكيت، ركوب الدراجات
ويدير مجلس أبوظبي الرياضي أنشطة تتراوح بين كرة القدم والبادل إلى كرة الريشة والسلة والطائرة والتنس والكريكيت في "أدنيك"، ويمكن لأفراد المجتمع أيضاً استكشاف منطقة اللياقة البدنية الوظيفية، ومضمار الجري بطول كيلومتر واحد، ومنطقة ركوب الدراجات، ومسار العوائق القابل للنفخ، والمزيد. ويمكنهم الحصول على تقييمات صحية شاملة، بما في ذلك اختبارات ضغط الدم والسكر واستشارات اختصاصي التغذية. وتستمر النسخة الثالثة من صيف أبوظبي للرياضات حتى 23 أغسطس في مركز أدنيك أبوظبي وحتى 25 أغسطس في مركز أدنيك العين.
اليوغا والزومبا مجاناً
وتعمل "جاليريا جزيرة الماريه" على الترويج لأسلوب حياة صحي ونشط من خلال برامج اللياقة البدنية المجتمعية المستمرة. يمكن للأفراد المشاركة في دروس اليوغا والزومبا والمشي. وقد تم تصميم هذه الأنشطة لتحسين مستويات اللياقة البدنية أثناء التواصل مع أفراد المجتمع. هذه الفصول مجانية للجميع. يمكن العثور على مواعيد الجلسات والحجوزات على الموقع الرسمي للمركز التجاري.
تشغيل ممتع والمبارزة
ويستضيف مول بوابة الشرق الواقع في ضواحي بني ياس برامج نمط حياة صحي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويتنافس أفراد المجتمع في أجواء ودية مع مسار بطول كيلومتر واحد مخصص للمتسابقين المبتدئين ومسار بطول ثلاثة كيلومترات لأولئك الذين يبحثون عن التحدي والرياضيين المتمرسين. وأشارت إدارة المركز، في بيان لها، إلى أن الإقبال فاق التوقعات. وفي الآونة الأخيرة، قاد المدربون العديد من البرامج، بما في ذلك المبارزة والتمارين الرياضية ونصائح التوعية الصحية لتعزيز الروابط بين الشباب والأسر.
بطولة التجديف
وتُعد جزيرة الحديريات مركزاً رياضياً وترفيهياً متميزاً، حيث ستقام فيها العديد من الأنشطة لجميع الأعمار خلال شهري يوليو وأغسطس. وكان آخر حدث بارز هو بطولة التجديف الداخلية ضمن مساحة 321 Sports Dome الحديثة، وهي أكبر قبة رياضية داخلية في المنطقة. تضمنت المسابقة خمس تصفيات مدتها ساعة واحدة، وشهدت قيام أفراد وفرق باختبار براعتهم على مجدفي Concept2.