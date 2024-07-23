مراكز تسوق أبوظبي تستضيف برامج رياضية خلال الصيف

مع ارتفاع حرارة الصيف، يستضيف عدد متزايد من مراكز التسوق والمرافق الترفيهية والأماكن مثل مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) أنشطة وبرامج لياقة بدنية داخلية لأفراد المجتمع للحفاظ على صحتهم وعلى نمط حياة نشط.

وتقام خلال هذا الشهر مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية وتمتد حتى شهر أغسطس حتى انتهاء موسم الصيف، وتوفر هذه المرافق الداخلية مكاناً مثالياً بعيداً عن أشعة الشمس الحارقة لأفراد المجتمع من جميع الأعمار لممارسة التمارين الرياضية.