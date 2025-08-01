مراكز التسوق بدبي : مسارات رياضية داخلية

قال: "عادةً ما نخرج للتنزه صباحًا في الهواء الطلق. لكن مع هذا الحر، أخبرتني زوجتي مؤخرًا أن نبحث عن خيارات داخلية. والآن أصبح المركز التجاري وجهةً جديدةً لنا. إنه لأمرٌ رائع. لطالما أتينا إلى هنا للتسوق، لكن اليوم، جئنا لنتصبّب عرقًا معًا كعائلة. كان الأمر ممتعًا ومنعشًا."