مراكز التسوق بدبي : مسارات رياضية داخلية

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تشهد مراكز التسوق في دبي نوعًا مختلفًا من الحشود - ليسوا المتسوقين المعتادين، ولكن ممارسي رياضة الجري والمشاة وعشاق اللياقة البدنية، والذين يأتون جميعًا في وقت مبكر من الساعة السابعة صباحًا.
في شهر أغسطس/آب هذا العام، تحولت العديد من مراكز التسوق الأكثر شعبية في المدينة إلى مسارات داخلية للجري، مما يسمح للسكان بالبقاء نشيطين على الرغم من حرارة الصيف الشديدة.
تشكل هذه المبادرة، التي تعد جزءاً من مبادرة "ملاثون دبي" التي تم إطلاقها مؤخراً، فرصة منعشة للهروب من الطقس الحار، من خلال دعوة الناس للمشي أو الركض داخل مراكز التسوق التي يتم التحكم في مناخها بين الساعة 7 صباحاً و10 صباحاً كل يوم.
وكان الردّ ساحقًا. شهدت معظم المراكز التجارية مئات السكان وهم يربطون أحذيتهم الرياضية، ويمارسون رياضة الجري والقمصان، ويملأون الممرات والأزقة.
شاهد اللحظات التي التقطها مصور الفيديو محمد سجاد من KT، هنا:
من الآباء والأطفال إلى العدائين المنفردين وحتى المارة الذين وصلوا بالصدفة، تردد صدى صوت الأحذية الرياضية التي تصطدم بالأرض في جميع أنحاء مراكز التسوق.
قال أيون جونزاجا، أحد المتحمسين للياقة البدنية والذي انضم إلى المسيرة في دبي هيلز مول: "لقد أتيت إلى دبي هيلز مول هذا الصباح في الساعة السابعة صباحًا، وشعرت وكأنني في فصل الشتاء في الصيف".
هذا الملاثون مبادرة رائعة تُثبت أن حتى حرارة الصيف الشديدة لا تمنع دبي من مواصلة نشاطها. أعتقد أن هذه المدينة رائدة في مجال مبادرات اللياقة البدنية، لأنها مجانية، أفضل من الصالات الرياضية.
وصف إيون، الذي ركض مع أصدقائه لما يقارب 45 دقيقة، الجو بأنه منعش ومبهج. "أخيرًا، أصبح بإمكاننا الركض في مراكز التسوق، وبمجرد حلول سبتمبر، سنعود إلى الهواء الطلق. هذا يُبقي دبي شابة. ويُظهر مدى اهتمام المدينة بتعزيز الصحة."
في سيتي سنتر مردف، كان المشهد نابضًا بالحياة. سارت العائلات جنبًا إلى جنب، والأطفال يرافقونهم، بعضهم لا يزال يرتدي ملابس النوم، والبعض الآخر يرتدي ملابس رياضية متطابقة. حضر سعيد الكعبي، أحد سكان مردف، برفقة زوجته وطفليه، اللذين يبلغان من العمر 10 و12 عامًا.
قال: "عادةً ما نخرج للتنزه صباحًا في الهواء الطلق. لكن مع هذا الحر، أخبرتني زوجتي مؤخرًا أن نبحث عن خيارات داخلية. والآن أصبح المركز التجاري وجهةً جديدةً لنا. إنه لأمرٌ رائع. لطالما أتينا إلى هنا للتسوق، لكن اليوم، جئنا لنتصبّب عرقًا معًا كعائلة. كان الأمر ممتعًا ومنعشًا."
آمل أن يستمر هذا كل صيف، قال سعيد. "لقد أصبح هذا روتينًا جديدًا لنا. نستيقظ باكرًا، ونمشي معًا كعائلة، ونبدأ يومنا بنشاط وحيوية."
بالنسبة للكثيرين، كانت مفاجأة سارة أيضًا. ريما شاه، مهندسة تسكن بالقرب من شارع آل مكتوم، وجدت نفسها في سيتي سنتر ديرة دون أي خطط لممارسة الرياضة، لكنها في النهاية مشت لفتين كاملتين.
لم أكن على دراية بما يحدث. رأيتُ الناس يتجهون نحو المركز التجاري بملابسهم الرياضية. سألتُ أحدهم فأخبرني عن ماراثون المالاثون. فانضممتُ. هذه أول مرة أدخل فيها مركزًا تجاريًا دون محفظتي وأخرج خالي الوفاض. إنها المرة الأولى لي.
اللياقة البدنية لا تبدأ دائمًا في صالة الألعاب الرياضية. أحيانًا، تبدأ في مركز تجاري، وربما بابتسامة.
وبينما كانت الموسيقى تعزف بهدوء عبر مكبرات الصوت، اصطف الفنانون والراقصون على أجزاء من المسار، وتحركوا على أنغام ألحان مبهجة لتشجيع المتنزهين والراكضين.
يُقام ماراثون دبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي ووزارة الدفاع، في تسعة مراكز تجارية في أنحاء المدينة من 1 إلى 31 أغسطس، بما في ذلك دبي مول، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي، وغيرها. الهدف بسيط: الحفاظ على نشاط الناس وسلامتهم وصحتهم، خاصةً خلال فصل الصيف الذي تُصبح فيه معظم الأنشطة الخارجية صعبة.