مراكز اتصال هندية تنتحل صفة شركات إماراتية وتوقع ضحايا في فخ الاحتيال المالي

كشف تحقيق أجرته صحيفة "خليج تايمز" أن مراكز اتصال احتيالية شهيرة في الهند، والتي لطالما اتُهمت بالاحتيال على المتقاعدين في الغرب، وجدت سوقًا جديدة مربحة: سكان دولة الإمارات.

يظهر التحقيق أن ما لا يقل عن ثلاثة مراكز اتصال — اثنان في نويدا وواحد في جايبور — تنتحل صفة شركات فوركس (تداول العملات الأجنبية) مقرها دبي، مستخدمة أرقام هواتف إماراتية مزيفة (+971) لخداع المستثمرين. وقد تحدث موظفان سابقان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما خوفًا من الانتقام، عن كيفية عمل هذه الشبكة.

وكلاء لم يغادروا الهند

حصلت "خليج تايمز" على قائمة اتصالات مسربة من موظفة سابقة قالت إنها استقالت بعد أن شاهدت كثيرين يقعون ضحايا. الجدول يحتوي على مئات أرقام الهواتف الإماراتية.

قالت الموظفة: "لم أغادر الهند أبدًا، لكنني أخبر الناس أنني أتصل من دبي. هذا هو العمل". وأوضحت أن بيانات جديدة تصل كل بضعة أيام وتوزع على الوكلاء، حيث يعمل في كل مركز من 50 إلى 100 وكيل، ويجري كل منهم حوالي 150 مكالمة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً. كل رقم قد يعني مكسبًا محتملاً.

تُجرى المكالمات عبر برامج تُظهر الأرقام كأنها صادرة من الإمارات، ما يجعلها تبدو وكأنها من مراكز أعمال في دبي. تقول الموظفة: "بمجرد أن يرى الشخص رقم +971 يجيب فورًا، وهذا يكفي لجذب انتباهه".

يتلقى الوكلاء تدريبًا على الادعاء بوجودهم في دبي وتجاوز الشكوك. إذا طلب العميل زيارة المكتب قبل الاستثمار، يُعطى عنوانًا وهميًا. وتضيف: "كان لدي عنوانان مزيفان لدبي ملصقان على مكتبي، وإذا أصر أحدهم على الحضور أقول: تعال في أي وقت يا أخي، لكن لم يأتِ أحد أبدًا".