مراكز اتصال هندية تنتحل صفة شركات إماراتية وتوقع ضحايا في فخ الاحتيال المالي

كشف تحقيق أجرته صحيفة "خليج تايمز" أن مراكز اتصال احتيالية شهيرة في الهند، والتي لطالما اتُهمت بالاحتيال على المتقاعدين في الغرب، وجدت سوقًا جديدة مربحة: سكان دولة الإمارات.
يظهر التحقيق أن ما لا يقل عن ثلاثة مراكز اتصال — اثنان في نويدا وواحد في جايبور — تنتحل صفة شركات فوركس (تداول العملات الأجنبية) مقرها دبي، مستخدمة أرقام هواتف إماراتية مزيفة (+971) لخداع المستثمرين. وقد تحدث موظفان سابقان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما خوفًا من الانتقام، عن كيفية عمل هذه الشبكة.
حصلت "خليج تايمز" على قائمة اتصالات مسربة من موظفة سابقة قالت إنها استقالت بعد أن شاهدت كثيرين يقعون ضحايا. الجدول يحتوي على مئات أرقام الهواتف الإماراتية.
قالت الموظفة: "لم أغادر الهند أبدًا، لكنني أخبر الناس أنني أتصل من دبي. هذا هو العمل". وأوضحت أن بيانات جديدة تصل كل بضعة أيام وتوزع على الوكلاء، حيث يعمل في كل مركز من 50 إلى 100 وكيل، ويجري كل منهم حوالي 150 مكالمة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً. كل رقم قد يعني مكسبًا محتملاً.
تُجرى المكالمات عبر برامج تُظهر الأرقام كأنها صادرة من الإمارات، ما يجعلها تبدو وكأنها من مراكز أعمال في دبي. تقول الموظفة: "بمجرد أن يرى الشخص رقم +971 يجيب فورًا، وهذا يكفي لجذب انتباهه".
يتلقى الوكلاء تدريبًا على الادعاء بوجودهم في دبي وتجاوز الشكوك. إذا طلب العميل زيارة المكتب قبل الاستثمار، يُعطى عنوانًا وهميًا. وتضيف: "كان لدي عنوانان مزيفان لدبي ملصقان على مكتبي، وإذا أصر أحدهم على الحضور أقول: تعال في أي وقت يا أخي، لكن لم يأتِ أحد أبدًا".
استعرضت الصحيفة نصوص سيناريوهات البيع الداخلية التي يستخدمها الوكلاء، وهي قوالب جاهزة للرد على كل اعتراض محتمل من العميل، مثل مصدر الرقم، أو طلب متحدث عربي، أو ذكر تجارب سابقة سيئة، أو حتى عدم توفر المال.
يُدرّب الوكلاء على الإلحاح والثناء وتغيير الموضوع مع الحفاظ على نبرة ودودة. أحد السيناريوهات يقترح: "أخي، لنفترض أنك اشتريت عقارًا بقيمة 100 ألف درهم وانخفض سعره، هل تبيعه بخسارة؟ لا، أليس كذلك؟ نفس الشيء في التداول، ننتظر حتى يرتفع السعر. لا تكن جشعًا — العملاء يخسرون عندما يتوقفون عن الاستماع لمديري علاقاتهم".
وإذا أراد العميل لقاءً شخصيًا: "سيدي، أنت مشغول، وبحلول الوقت الذي تأتي فيه ستكون الفرصة قد ضاعت. لقد أعددت لك محفظة رابحة خصيصًا".
في إحدى الحالات، تم إقناع مقيم في الإمارات بتحويل 25 ألف دولار (حوالي 91,825 درهم) في يوم واحد. قالت الموظفة: "قال له زميلي: ثق بي، هذه الفرصة لن تدوم، إذا لم تستثمر الآن ستندم. وبعد يومين تم حظر رقم العميل".
عند الاتصال بأرقام الأشخاص الذين يُزعم أنهم يديرون الاحتيال من الهند، كانت الردود سريعة: "لا، لا أعرف عما تتحدث!" ثم يغلق الخط فورًا. آخر طالب معرفة من أعطى الرقم للصحيفة.
كشف التحقيق أن المنصات التي تروَّج بأسماء مختلفة، إلا أن البنية التحتية واحدة. منصات مثل Algo Global International وF1Capitals Markets وOscar Markets وArbitrage Prime، جميعها تروجها مراكز اتصال في الهند والإمارات، وتشارك نفس العناوين في سانت لوسيا ونفس بيانات تسجيل النطاقات الإلكترونية، مما يشير إلى شبكة منظمة عابرة للحدود تستغل الفجوات التنظيمية.
عند التواصل مع شركات تسجيل النطاقات، تم التأكيد أن بيانات الملكية لا تُكشف إلا للجهات القانونية.
قال عبيد الله كاظمي، مؤسس شركة CREDO للأمن السيبراني: "تعدد المنصات واستخدام نفس العناوين والبنية التحتية يشير إلى عملية منسقة وليست مصادفة. هناك استغلال متعمد للثغرات التنظيمية العابرة للحدود".
في إحدى الشركات التي زارتها الصحيفة في دبي، كان الموظفون يروجون لمنصة تدعى Arbitrage Prime، وعند سؤالهم عن غياب الترخيص الرسمي ومشاركة العنوان مع منصات مشبوهة أخرى، أجاب المدير: "لابد أنه خطأ تقني، لا أعلم". وعند سؤالهم عن عدد الموظفين المسجلين على الرخصة التجارية، لاذوا بالصمت.
بمجرد إيداع الأموال، يُظهر للعميل أرباح وهمية على لوحات تحكم إلكترونية أنيقة، ويُشجع على المزيد من الاستثمار عبر قروض أو بطاقات ائتمان. وعندما ترتفع الإيداعات، يتم التلاعب بالتداولات، ثم تُحظر عمليات السحب وتُجمد الحسابات ويختفي الوسطاء.
قال موظف سابق: "العملاء يظنون أنهم يتعاملون مع وسيط مرخص في دبي، بينما كل شيء يدار من الهند".
تعتمد هذه المنصات على نموذج "B-book"، حيث تراهن الشركة ضد العميل، وتربح فقط عندما يخسر العميل، عكس الوسطاء الحقيقيين (A-book) الذين يمررون الصفقات للسوق الفعلي. يتم التلاعب بالتنفيذ، وتوسيع الفروق السعرية، وتفعيل أوامر الإيقاف مبكرًا، وتزوير البيانات.
أحيانًا تختفي مراكز الاتصال فجأة، كما حدث مع Gulf First Commercial Brokers، التي روجت لعدة منصات مشبوهة قبل أن تختفي من مكتبها في دبي في مايو الماضي، ولم يجد المستثمرون سوى كيس قمامة وممسحة.
خسر "AK" من دبي 150 ألف درهم عبر ثلاث منصات، و"SJ" خسر 232 ألف دولار مع Sigma-One Capital، ومغترب من كيرالا حوّل 500 ألف درهم — كان يدخرها لتعليم أطفاله — إلى Core Financial Markets، وخسر عمران مغل من أبوظبي 140 ألف درهم مع DuttFx، ومحمد بلال سعيد من أبوظبي خسر 50 ألف دولار مع Sigma-One وقدم بلاغًا للشرطة.
كل هذه المنصات كانت وهمية.
الهند أصبحت مركزًا عالميًا للاحتيال الهاتفي، حيث خسر الأمريكيون وحدهم أكثر من 10 مليارات دولار في 2022 بسبب هذه العمليات، وبعضها كان يحقق أكثر من 600 ألف دولار شهريًا. ومع توسع هذه العصابات لاستهداف سكان الخليج، أطلقت وزارة الداخلية الإماراتية تحذيرًا رسميًا يوم الأحد عبر منصة X، داعية السكان للتحقق من تراخيص منصات التداول عبر هيئة الأوراق المالية والسلع قبل الاستثمار.
قال خبير في الأمن السيبراني: "الإغراء بالربح السريع في الفوركس، مع مواقع إلكترونية احترافية ولوحات تحكم مزيفة، يجعل من الصعب على الكثيرين المقاومة. هذه المراكز كانت تركز على أمريكا وأوروبا، والآن أدركت أن الخليج سوق واعد للاستغلال".