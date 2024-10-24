مراقبة هواتف الأطفال في الإمارات: بين الحماية والخصوصية

علمت الأم الإماراتية "س. عبدالله"، المقيمة في دبي، من ابنها أن ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً تخطط لشيء "مريب" مع أصدقائها.

وعندما راقبت هاتف ابنتها، وجدت أنها كانت تخطط لمواجهة زميلة لها في الفصل كانت تتصرف بعدوانية تجاههم.

وكانوا يعتزمن رش خليط من المكونات، ليسبب حرقة في عيني زميلتهن في الفصل. تدخل عبد الله، لقلقه من الضرر المحتمل الذي قد يسببنه للفتاة.