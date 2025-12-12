مدينة العين.. جوهرة الإمارات الخضراء وملاذ الهدوء

يمكن لعشاق التاريخ والزراعة اكتشاف نظام "الأفلاج"، وهي حلول مائية مبتكرة من الماضي. لا تزال هذه القنوات التي يبلغ عمرها 3,000 عام، والتي أنشأها البدو، تعمل حتى الآن، حيث تنقل المياه من الجبال البعيدة لاستدامة الخضرة المزدهرة في الواحة.