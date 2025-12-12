مدينة العين.. جوهرة الإمارات الخضراء وملاذ الهدوء

عندما يفكر المرء في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه غالباً ما يربطها بالأبراج المتلألئة التي تعانق السماء، وليس بالأشجار المورقة والينابيع الساخنة وزقزقة العصافير.
أما مدينة العين، فهي خلاف ذلك تماماً. إنها ملاذ من الخضرة الكثيفة والواحات والثقافة التي تعود إلى ما قبل قيام اتحاد الدولة نفسه – وهي مهرب حقيقي من صخب حياة المدينة.
إليكم بعض الأماكن الرائعة في المدينة:
1. جبل حفيت
سكان الإمارات مطلعون تماماً بالفعل على هذه القمة، حيث أصبحت وجهة شهيرة للمشي لمسافات طويلة والتخييم في فصل الشتاء. بارتفاع يبلغ 1,249 متراً، يوفر الجبل مناظر خلابة وهو ثاني أعلى قمة في دولة الإمارات.
يُعد هذا الجبل المهيب موقعاً للتراث العالمي لليونسكو، ويمكن للزوار التوجه إلى مدافن جبل حفيت، حيث سيصادفون أكثر من 500 مدفن قديم. تمثل هذه الهياكل التي تعود إلى 5,000 عام بداية العصر البرونزي في دولة الإمارات.
أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن اندفاع الأدرينالين، فيمكنهم التوجه إلى "منتزه جبل حفيت الصحراوي" حيث يمكنهم ممارسة بعض الأنشطة الخارجية.
2. حديقة المبزرة الخضراء
إذا كنت متوجهاً إلى جبل حفيت، فتأكد من عدم تفويت زيارة منتزه المبزرة الخضراء.
تُعرف العين بمدينة الحدائق، وهذا ربما هو السبب.
يُعد نسيم الجبل البارد استراحة لطيفة من هواء التكييف المعتاد، كما أن الخضرة الكثيفة والمساحات العشبية الشاسعة والينابيع الساخنة هي كل ما يمكنك التفكير فيه للاسترخاء.
3. واحة العين
تلتقي الطبيعة والتاريخ معاً في هذا الملاذ المترامي الأطراف.
مع وجود ما يقرب من 150,000 شجرة نخيل يمكن المشي تحت ظلالها و100 نوع من أشجار الفاكهة، يمكن للزوار التعرف على التاريخ الغني للواحة من خلال شاشات تفاعلية موزعة على مساحة 1,200 هكتار.
يمكن لعشاق التاريخ والزراعة اكتشاف نظام "الأفلاج"، وهي حلول مائية مبتكرة من الماضي. لا تزال هذه القنوات التي يبلغ عمرها 3,000 عام، والتي أنشأها البدو، تعمل حتى الآن، حيث تنقل المياه من الجبال البعيدة لاستدامة الخضرة المزدهرة في الواحة.
4. قلعة الجاهلي
ويرجع تاريخ بناء القلعة إلى عهد الشيخ زايد بن خليفة الأول حاكم إمارة أبوظبي ، الذي أمر بإنشائها لتكون مركزاً لحكم القبائل التي عاشت في منطقة العين، ومقراً لحكمه والإقامة بها في فصل الصيف.
لقد خضع الطوب اللبني المجفف بالشمس الآن لعمليات حفظ وإحياء.
5. سوق العين
إذا كنت ترغب في استكشاف المدينة كأنك أحد سكانها المحليين، فإن هذا المكان هو خيارك الأفضل. يُعد هذا السوق التقليدي مكاناً رائعاً لممارسة مهاراتك في المساومة، والتقاط بعض الصور الرائعة، وربما القيام ببعض التسوق.