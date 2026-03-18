مدينة العين تكتسي بحلة العيد على امتداد 98 كيلومتراً

تحرص مدينة العين على نشر البهجة والسعادة بين سكان المدينة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بتزيين الشوارع والتقاطعات الرئيسية في مختلف أنحاء المدينة بما يعكس أجواء الفرح ويعزز المشهد الجمالي خلال هذه المناسبة. وشملت أعمال التزيين تركيب نحو 1400 قطعة زينة موزعة على امتداد 98 كيلومتراً، ضمن خطة تغطي أبرز المحاور الحيوية والمناطق ذات الكثافة المرورية، من بينها عدد من الشوارع الرئيسية والتقاطعات المهمة في المدينة.

وجاءت التصاميم بطابع روحاني مستوحى من التراث الإسلامي، حيث تضمنت عناصر جمالية مثل الهلال والنجوم والدلة والزخارف الهندسية العربية، إلى جانب عبارات تهنئة تعكس أجواء العيد مثل "عيدكم سعيد" و"أهلاً بالعيد" و"كل عام وأنتم بخير" و"عساكم من عواده" باستخدام تقنيات إضاءة حديثة موفرة للطاقة ومواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير، بما يدعم توجهات الاستدامة ويضمن كفاءة التشغيل في مختلف الظروف.