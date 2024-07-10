مدينة العين شهدت الأربعاء أمطاراً غزيرة وبرداً
في فترة راحة من حرارة الصيف الحارقة، شهدت بعض مناطق مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد، حسبما نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية على منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء حوالي الساعة 6.15 مساءً.
وقد ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء الدولة ، حيث سجلت الدولة ارتفاعا جديداً يوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 50.8 درجة مئوية. وتم تسجيل ذلك في الساعة 3.45 مساءً يوم 9 يوليو بالتوقيت المحلي، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً للأحوال الجوية، والالتزام بحدود السرعة المتغيرة المبينة على اللوحات الإرشادية ولوحات المعلومات الإلكترونية.
تعتبر أمطار الصيف المتفرقة أمراً شائعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادةً ما تستمر حتى نهاية الصيف في شهر سبتمبر. وفي مقابلة حديثة مع صحيفة الخليج تايمز، قال الدكتور أحمد حبيب من المركز الوطني للأرصاد: "تتوقع دولة الإمارات هطول الأمطار في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يكون هطول الأمطار أمراً عاديًا خلال أشهر الصيف ويستمر عادةً حتى 23 سبتمبر".