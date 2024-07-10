مدينة العين شهدت الأربعاء أمطاراً غزيرة وبرداً

وقد ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء الدولة ، حيث سجلت الدولة ارتفاعا جديداً يوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 50.8 درجة مئوية. وتم تسجيل ذلك في الساعة 3.45 مساءً يوم 9 يوليو بالتوقيت المحلي، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً للأحوال الجوية، والالتزام بحدود السرعة المتغيرة المبينة على اللوحات الإرشادية ولوحات المعلومات الإلكترونية.