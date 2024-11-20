مدينة الإمارات الإنسانية تمنح الأمل لذوي الإعاقة الفلسطينيين بخدمات متكاملة

وبدأ المركز بالفعل في تقييم وعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك 18 فرداً من ذوي الإعاقة السمعية، و6 من ذوي الإعاقة الذهنية، وأكثر من 60 من ذوي الإعاقة الجسدية بأكثر من 80 جلسة علاجية متنوعة أسبوعياً، بالإضافة إلى توفير 11 سماعة طبية لحالات ضعف السمع لعدة أشخاص يعانون من فقدان السمع أو ضعف السمع.