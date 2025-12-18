مدينة إكسبو دبي تُطلق مسار "إكسبوجر" لصناعة قادة المستقبل

أطلقت إدارة التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي برنامج "إكسبوجر"، وهو مبادرة تدريبية مهنية تمتد لعامين، تهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين في قطاع التطوير العقاري. ويستهدف البرنامج استقطاب حديثي التخرج من دفعات العامين الماضيين في تخصصات حيوية تشمل الهندسة، والتخطيط العمراني، وإدارة الأعمال، والمشتريات، بالإضافة إلى مجالات التصميم والتطوير والمبيعات والتسويق. وتمنح هذه المبادرة المشاركين فرصة استثنائية للمساهمة المباشرة في تنفيذ المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي، واكتساب خبرات عملية في مشاريع كبرى تحت إشراف نخبة من كبار المدراء والخبراء في القطاع.