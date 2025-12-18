مدينة إكسبو دبي تُطلق مسار "إكسبوجر" لصناعة قادة المستقبل

أطلقت إدارة التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي برنامج "إكسبوجر"، وهو مبادرة تدريبية مهنية تمتد لعامين، تهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين في قطاع التطوير العقاري. ويستهدف البرنامج استقطاب حديثي التخرج من دفعات العامين الماضيين في تخصصات حيوية تشمل الهندسة، والتخطيط العمراني، وإدارة الأعمال، والمشتريات، بالإضافة إلى مجالات التصميم والتطوير والمبيعات والتسويق. وتمنح هذه المبادرة المشاركين فرصة استثنائية للمساهمة المباشرة في تنفيذ المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي، واكتساب خبرات عملية في مشاريع كبرى تحت إشراف نخبة من كبار المدراء والخبراء في القطاع.
يعتمد البرنامج هيكلية تدريبية محكمة تبدأ بانضمام المرشحين بموجب عقد مؤقت لمدة عامين؛ حيث تخصص السنة الأولى للتدريب التخصصي والتدوير الوظيفي الشامل عبر مختلف الأقسام لضمان فهم متكامل لسلسلة القيمة العقارية. وفي السنة الثانية، يتم توجيه المشاركين للتعمق في تخصص محدد بناءً على نتائج تقييم الأداء والميول المهنية واحتياجات العمل، وصولاً إلى تتويج المسار بمنح الخريجين المتفوقين فرصة الترقية المباشرة لشغل مناصب رئيسية ومستدامة داخل إدارة التطوير والتسليم العقاري في المدينة.
وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لهذه المبادرة، أكد أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري، التزام المدينة ببناء مجتمعات ذكية ومرنة عبر استثمار طاقات الشباب الإماراتي في كافة جوانب التخطيط الحضري والإنشاء.
ومن جهتها، أشارت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، إلى أن البرنامج يجسد الإيمان بقدرة الكوادر الوطنية على الابتكار وقيادة التحول نحو مدن محورها الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة، التي بدأ التسجيل فيها من 10 ديسمبر، كركيزة أساسية لدعم "خطة دبي الحضرية 2040" و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، مما يساهم في دمج آلاف الشباب في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.