مدينة إكسبو دبي تحتفل بـ "حق الليلة" ضمن فعاليات "موسم الألفة"

كما سيحصل الأطفال على فرصة المشاركة في سباقات "راشد ولطيفة للدواثلون" المحبوبة. صُمم هذا السباق للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و13 عاماً، ويدعو المتسابقين الصغار للجري وركوب الدراجات في أجواء ممتعة وحيوية، مع جوائز مثيرة بانتظار الفائزين. ويُشجع المشاركون على إحضار دراجاتهم وخوذاتهم الخاصة لتمكن من المشاركة.