مدينة إكسبو دبي تحتفل بـ "حق الليلة" ضمن فعاليات "موسم الألفة"

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون للاحتفال بمناسبة "حق الليلة" في دولة الإمارات، والذي يصادف قبل 15 يوماً من شهر رمضان، فقد خططت مدينة إكسبو لإقامة احتفالات تجعل هذا اليوم مميزاً للمجتمع.
ستبدأ الفعاليات، التي يتم تنظيمها كجزء من "موسم الألفة"، من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً يوم السبت الموافق 31 يناير.
سيقدم "مهرجان الحصاد - نسخة حق الليلة" برنامجاً غنياً بالأنشطة العملية، والألعاب التقليدية، والنكهات المحلية، والترفيه الحي. وتشمل أبرز الفعاليات موكباً احتفالياً للجمال، وفن الحناء، وورش عمل تفاعلية خاصة بـ "حق الليلة"، وتوزيع أكياس الحلوى على الأطفال.
ستكون هناك أيضاً مجموعة من البرامج التي تركز على المجتمع، بما في ذلك عروض تقليدية يقدمها طلاب مدارس دبي، وأكشاك يديرها رواد أعمال من أصحاب المشاريع المنزلية لعرض وبيع منتجاتهم خلال المهرجان الذي يستمر يوماً واحداً.
كما سيحصل الأطفال على فرصة المشاركة في سباقات "راشد ولطيفة للدواثلون" المحبوبة. صُمم هذا السباق للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و13 عاماً، ويدعو المتسابقين الصغار للجري وركوب الدراجات في أجواء ممتعة وحيوية، مع جوائز مثيرة بانتظار الفائزين. ويُشجع المشاركون على إحضار دراجاتهم وخوذاتهم الخاصة لتمكن من المشاركة.
يبلغ سعر التذاكر 50 درهماً، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الثالثة، ولأصحاب الهمم مع مرافق واحد، ولجميع حاملي بطاقة "موسم الوصل".
سباق راشد ولطيفة للدواثلون
سباقات وألعاب للأطفال ذات طابع إماراتي على مدار اليوم
قلعة نطاطة، لقاء وتحية مع راشد ولطيفة
ورش عمل تفاعلية بطابع حق الليلة
حلويات وشوكولاتة إماراتية لكل مشارك
تقاليد إماراتية تشمل الحناء واللقيمات الطازجة
عروض تقليدية لهيئة تنمية المجتمع (CDA) من مدارس دبي
سوق محلي يدعم المزارعين الإماراتيين بالمنتجات المحلية الطازجة
أكشاك رواد الأعمال من المنزل التابعين لهيئة تنمية المجتمع (CDA)
سوق تجزئة من White Label، يضم شركات إماراتية محلية وسلعًا يدوية ذات طابع خاص.
عروض الأطعمة والمشروبات بما في ذلك الشاورما، فيلي جون، PXB، شاحنة طعام دريب برجر ويوبيري.