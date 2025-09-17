مدينة "إكسبو دبي" تتوسع لمستقبل أكثر خضرة واستدامة

في حديثه خلال مؤتمر "رحلة نحو الصفر الصافي" الذي نظمته شركة KT Events، قال ياني سبانوس، نائب رئيس الاستدامة في إكسبو سيتي دبي: "تتوسع مدينة إكسبو بشكل مستدام لأننا نشهد تزايدًا في اهتمام الناس بالمدينة المستدامة، وهي مدينة يمكن للناس التجول فيها. ولهذا السبب، فهي مدينة حرة الحركة ومجهزة بجميع وسائل الراحة".

تحدث عن الدروس الكثيرة التي يمكن استخلاصها من إكسبو 2020، مسلطًا الضوء على أهمية بعض هذه الدروس حاليًا في إطار توسعة مدينة إكسبو. وقال: "أحدها أن الشهادات تدعم التفكير الشامل في كيفية تحقيق الاستدامة". شهادات المباني هي أنظمة تصنيف تحدد مستوى أداء المبنى المستدام والبيئي والصحي والتشغيلي.