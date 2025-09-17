مدينة "إكسبو دبي" تتوسع لمستقبل أكثر خضرة واستدامة

تواصل مدينة إكسبو دبي توسعها، مدفوعةً بالتزامها بالاستدامة. وصرح مسؤول في المدينة بأن المدينة تتوسع بشكل مستدام استجابةً للطلب على بيئة حضرية مستدامة وسهلة الوصول.
في حديثه خلال مؤتمر "رحلة نحو الصفر الصافي" الذي نظمته شركة KT Events، قال ياني سبانوس، نائب رئيس الاستدامة في إكسبو سيتي دبي: "تتوسع مدينة إكسبو بشكل مستدام لأننا نشهد تزايدًا في اهتمام الناس بالمدينة المستدامة، وهي مدينة يمكن للناس التجول فيها. ولهذا السبب، فهي مدينة حرة الحركة ومجهزة بجميع وسائل الراحة".
تحدث عن الدروس الكثيرة التي يمكن استخلاصها من إكسبو 2020، مسلطًا الضوء على أهمية بعض هذه الدروس حاليًا في إطار توسعة مدينة إكسبو. وقال: "أحدها أن الشهادات تدعم التفكير الشامل في كيفية تحقيق الاستدامة". شهادات المباني هي أنظمة تصنيف تحدد مستوى أداء المبنى المستدام والبيئي والصحي والتشغيلي.
خلال معرض إكسبو 2020، حصلنا على شهادات الأيزو لعامي 2020-2021، وهي شهادات خاصة بالفعاليات. والآن، ننتقل إلى المرحلة التالية، كما قال نائب الرئيس. وأضاف: "بدلاً من إدارة فعاليات الاستدامة للفعالية فقط، نُعنى بها لمواقعنا، وحصلنا على شهادة من المدينة، وهذا يمنحنا قوة كبيرة للبدء في قياس انبعاثات الكربون، وتقييمها لعملياتنا".
تحدث جايديب أناند، المؤسس المشارك ورئيس التطوير والاستدامة في شركة فايف القابضة، في الفعالية. وشاركنا نجاح شركته في دمج الاستدامة في فلسفتها، مما جعلها واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري استدامة. في عام ٢٠٢٣، حصلت الشركة على أعلى تصنيف عالمي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من مؤسسة خدمات المساهمين الدولية (ISS)، التي تُقيّم أداء الشركات في مجال الاستدامة.
قال: "نستخدم طاقة أقل بخمس مرات من أي فندق خمس نجوم آخر في المنطقة بناءً على تصميمه. كما نستخدم مياهًا أقل بثلاث مرات لأننا نعيد تدويرها بالكامل. لدينا محطات إعادة تدوير ضخمة قمنا بتركيبها في جميع فنادقنا، ونعيد تدويرها بالكامل".