مدير اليانصيب الإماراتي: شخص ما في الإمارات سيفوز "بالتأكيد" بـ 100 مليون درهم رغم الصعوبات
أعرب مدير شركة تشغيل اليانصيب الإماراتية عن ثقته في أن شخصاً ما سيفوز "بكل تأكيد" بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم، على الرغم من الصعوبات. وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال إنه "لا شك في ذلك".
وقال "بيشوب ووسلي"، مدير عمليات اليانصيب في شركة "ذا جيم" التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة: "إنها لعبة احتمالية. قد يكون هناك سحبان أو ثلاثة على التوالي حيث يفوز شخص ما بالجائزة الكبرى، وقد لا يفوز بها أحد لعدة سحوبات. ولكن نعم، بالتأكيد، لقد ابتكرنا لعبة ونعتقد أن شخصًا ما في الإمارات العربية المتحدة سيفوز بجائزة الـ 100 مليون درهم بالتأكيد".
حاليًا، تبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى 1 من بين أكثر من 8 ملايين. تم إطلاق يانصيب الإمارات العربية المتحدة في أواخر العام الماضي، بعد لوائح صارمة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA). في السحوبات الأربع الأخيرة، فاز أكثر من 60 ألف شخص بمبالغ متفاوتة من المال، حيث حصل 41 شخصًا على 100 ألف درهم وفاز شخص واحد بمليون درهم.
وقال بيشوب إن هذه الاحتمالات كانت على قدم المساواة مع الألعاب الأكبر حجمًا في أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. وقال: "إذا أخذت المصفوفة وراهنت على عدد السكان، أعتقد أنها على قدم المساواة تمامًا مع ألعاب اليانصيب الكبرى الأخرى في جميع أنحاء العالم بالتأكيد".
وعندما سُئل عما إذا كانت الشركة تعمل على تحسين احتمالات الفوز، قال إنهم ينظرون إلى "تفضيلات اللاعبين، وما يلعبونه، ومدى لعبهم، وما هي الألعاب التي يحبونها". وأضاف أن شكل اللعبة يتغير باستمرار، بناءً على ما يستمتع به اللاعبون.
وأضاف أن يانصيب الإمارات العربية المتحدة بصدد بيع تذاكر اليانصيب في محلات البقالة ومحطات الوقود، مشيرا إلى أن التذاكر متاحة حاليا عبر موقعها الإلكتروني فقط، كما ستطلق الشركة تطبيقا قريبا.
أحدث يانصيب في العالم
وبحسب بيشوب، هناك "أعين كثيرة" على يانصيب الإمارات العربية المتحدة باعتباره أحد "أحدث اليانصيب" في العالم. وقال: "ليس من المعتاد أن يتم إطلاق يانصيب. لذا هناك اهتمام كبير بنا. ما فعلناه هو محاولة إنشاء ألعاب يستمتع بها الناس ولكننا ندرك أيضًا حقيقة أننا نريد للاعبينا أن يلعبوا بمسؤولية".
وقال إن الشركة كانت حساسة لحقيقة مفادها أن بعض الأشخاص "قد يواجهون مشاكل"، وأرادت توفير "الأدوات والضمانات" اللازمة. وقال: "نيتنا هي أن يلعب الكثير من الناس قليلاً، وليس القليل من الناس يلعبون كثيرًا". "معظم اليانصيب مهيأة للترفيه ولكن أيضًا لوضع صحة اللاعب في الاعتبار والتأكد من أنه يلعب بطريقة مسؤولة".
بدأ بيشوب مسيرته المهنية كمحام في ولاية أركنساس، وجاءت غزوته لعالم اليانصيب بالصدفة؛ حيث ارتبط اسمه ببعض من أفضل الألعاب في الولايات المتحدة وأوروبا.
والآن، بعد أن أصبح من المخضرمين في هذه الصناعة، يستمتع بفترة عمله في دبي. ويقول: "لا أعتقد أنني فكرت قط، حتى في أعماقي، أنني سأصبح في نهاية المطاف مدير يانصيب في الإمارات العربية المتحدة. ولكنني هنا، والأمر مثير. إنها بيئة سريعة الخطى للغاية في الوقت الحالي، لذا يسعدني أن أكون هنا وأن أكون جزءًا من هذا المشروع".
فرص العمل
كما أعرب عن سعادته بفرص العمل التي خلقتها يانصيب الإمارات العربية المتحدة. وقال: "لقد خلقنا وظائف في مجال التكنولوجيا والامتثال وألعاب الفيديو. وسنعمل أيضًا في مجال البيع بالتجزئة، لذا سيكون هناك قوة مبيعات هنا".
وأضاف أن الشركة بذلت قصارى جهدها لتجنيد "بعض من أفضل الأشخاص الحاصلين على أعظم المؤهلات" حتى يتمكنوا من ضمان بناء "أفضل نظام يمكننا بنائه، وأفضل يانصيب لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال إن اليانصيب في الإمارات العربية المتحدة "هيكل أكثر تنظيماً" مما نراه في معظم الأماكن في جميع أنحاء العالم. وقال: "نريد أن نكون منظمين. نريد أن نكون متوافقين مع جميع المتطلبات التي وضعتها هيئة تنظيم اليانصيب في الإمارات العربية المتحدة. من وجهة نظر الألعاب، من الواضح أننا نقوم بتقييم سلوك اللاعبين وما يحبونه، لكننا سنطلق ألعابًا مماثلة لما قد تراه في جميع أنحاء العالم".