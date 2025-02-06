مدير اليانصيب الإماراتي: شخص ما في الإمارات سيفوز "بالتأكيد" بـ 100 مليون درهم رغم الصعوبات

والآن، بعد أن أصبح من المخضرمين في هذه الصناعة، يستمتع بفترة عمله في دبي. ويقول: "لا أعتقد أنني فكرت قط، حتى في أعماقي، أنني سأصبح في نهاية المطاف مدير يانصيب في الإمارات العربية المتحدة. ولكنني هنا، والأمر مثير. إنها بيئة سريعة الخطى للغاية في الوقت الحالي، لذا يسعدني أن أكون هنا وأن أكون جزءًا من هذا المشروع".