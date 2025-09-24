مدرسة في دبي الأفضل عالميا بعد دمج التربية البيئية في مناهجها

لقت مدرسة آربور وهي مدرسة مستقلة تقدم التعليم في مرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية في منطقة الفرجان بدبي الجائزة تقديراً لدمجها مفهوم "التربية البيئية" في مناهجها الدراسية، حيث تركز المدرسة على تنمية التفكير النقدي وحل المشكلات من خلال مشاريع عملية واقعية تُعالج قضايا مثل تقليل النفايات، كفاءة الطاقة، والتحديات البيئية الأخرى.
تُعتبر جوائز أفضل المدارس الخمس في العالم، التي تم إطلاقها في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا لتسليط الضوء على المدارس التي تُحدث تحولاً في حياة الطلاب داخل وخارج الفصول الدراسية، من أكثر جوائز المدارس العالمية شهرة في العالم.
قالت جما ثورنلي، مديرة مدرسة آربور: "نيابة عن مجتمع مدرسة آربور بأكمله في دبي، أشعر بفخر وامتنان كبيرين لتسلم جائزة أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي. هذا التقدير المذهل هو تكريم لطلابنا الذين يتخذون خطوات عملية لحماية البيئة، ليس لأن ذلك مفروض عليهم، بل لأنه الصواب. وهو أيضاً تكريم لطاقمنا التعليمي المتفاني، ولأسرنا الداعمة، وللمجتمع الإماراتي الأوسع، الذي يشاركنا الإيمان بأن التعليم يجب أن يُعد الشباب لقيادة العالم في مواجهة تحديات المناخ".
يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة أكاديمية تحكيمية متخصصة بناءً على معايير صارمة. وقد ذهبت جائزة "اختيار المجتمع" إلى مدرسة ZP Jalindarnagar في منطقة تالوكا خيد بولاية ماهاراشترا بالهند، بعد أن حصلت على أكبر عدد من الأصوات في التصويت العام بين 50 مدرسة مُدرَجة في القائمة النهائية عبر الجوائز الخمس.
وسيتم دعوة الفائزين إلى قمة المدارس العالمية في أبوظبي يومي 15 و16 نوفمبر، حيث سيشاركون أفضل الممارسات وخبراتهم المميزة مع صناع السياسات والشخصيات البارزة في قطاع التعليم العالمي.
قال فيكاس بوتا، مؤسس "تعليم T4" وجوائز أفضل المدارس في العالم: "أود أن أهنئ مدرسة آربور في دبي، على هذا الإنجاز المتميز المتمثل في الفوز بجائزة المدارس العالمية.
إن عالمنا يقف عند مفترق طرق. نحن بحاجة إلى قادة يمكنهم مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الكبرى، بدءاً من الانهيار المناخي إلى ثورة الذكاء الاصطناعي، ومن الحروب إلى الفقر، ومن الشعبوية إلى التحيز. وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى قادة يدركون أن جوهر كل هذه القضايا المصيرية يكمن في إتاحة تعليم عالي الجودة.
في مدارس مثل مدرستكم، يمكن لقادة العالم أن يجدوا الحلول التي يحتاجون إليها. وبصفتكم الفائزين بجائزة أفضل مدرسة في العالم للعمل البيئي، فإن عملكم الرائد سوف يُلهم المعلمين وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم. شكراً لكل ما تقومون به."
ومن بين الفائزين الآخرين بجوائز أفضل مدرسة في العالم لعام 2025:
مدرسة فرانكلين، جيرسي سيتي، نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية - جائزة الابتكار
أ فافور ديل نينيو"، مكسيكو سيتي، المكسيك – جائزة التعاون المجتمعي
مدرسة "إسكولا إيستادوال باركي دوس سونيوس"، كوباتاو، ساو باولو، البرازيل – جائزة التغلب على التحديات
مدرسة SK Putrajaya Presint 11(1)، بوتراجايا، ماليزيا – جائزة دعم الحياة الصحية