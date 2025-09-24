مدرسة في دبي الأفضل عالميا بعد دمج التربية البيئية في مناهجها

إن عالمنا يقف عند مفترق طرق. نحن بحاجة إلى قادة يمكنهم مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الكبرى، بدءاً من الانهيار المناخي إلى ثورة الذكاء الاصطناعي، ومن الحروب إلى الفقر، ومن الشعبوية إلى التحيز. وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى قادة يدركون أن جوهر كل هذه القضايا المصيرية يكمن في إتاحة تعليم عالي الجودة.