مدرسة رئيس وزراء بريطانيا تفتح فرعاً بالشارقة
من المقرر أن تفتتح المدرسة التي من بين خريجيها رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" أول حرم جامعي لها في الإمارات في سبتمبر 2026. وقد التحق ستارمر، الذي أصبح رئيس الوزراء البريطاني هذا الشهر، بمدرسة "ريجيت غرامر" في لندن من عام 1974 إلى عام 1981.
ويقع حرم المدرسة في الشارقة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 450 ألف قدم مربع في حي مسار الرئيسي المليء بالغابات في منطقة السيوح. وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال "شون ديفيد"، مدير الأعمال العالمية لمدرسة ريجيت غرامر الدولية، إن الخطة طويلة المدى تتمثل في افتتاح ثلاث مدارس أو أكثر في الإمارات العربية المتحدة. مضيفاً :"مثل السيد كير، سيستفيد جميع الطلاب من التدريب على القيادة وفن التواصل ... لتمكين جميع الطلاب من أن يصبحوا متواصلين ومتعاونين رائعين، سيتم تعليمهم كيفية التحدث أمام الجمهور والعمل الجماعي بشكل واضح."
وقال:"وتأسست المدرسة عام 1675، وتعمل عبر ثلاث قارات، وستقدم مدرسة ريجيت غرامر - مسار المنهج الوطني الإنجليزي إلى جانب منهج كامبريدج، الذي تم تصميمه بعد ذلك بما يتناسب مع احتياجات طلابنا وبيئتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشار إلى أن المدرسة ستكون مكاناً لأداء الفنون المسرحية ومكتبة ومركزاً للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقاعات متعددة الأغراض ومرافق رياضية وحمامات سباحة.
وفي معرض تسليط الضوء على علاقة رئيس وزراء المملكة المتحدة بالمدرسة، قال ديفيد إن ستارمر كان قائد فريق كرة القدم بالمدرسة وعضواً في أوركسترا المدرسة ومدير المدرسة.
وأضاف: "بصفته عضواً مهماً في مجتمع ريجاتيان المهني، حافظ "كير" على تواصله مع المدرسة ودعم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمهن القانونية من خلال التوجيه والمشورة، وكان أيضاً سفيراً لمؤسسة Reigate Grammar School Foundation حيث تحدث في حفلات عشاء مختلفة لدعم أعمالنا الخيرية. لقد قام أيضاً بزيارة مدرسته القديمة في عدة مناسبات، لإلقاء محاضرة هنري سميث لطلاب Reigate، وكذلك التحدث في ذكرى أحد المعلمين البارزين الذين خدموا لفترة أطول".
ولفت إلى أن المدرسة تولي تركيزاً كبيراً على القيادة وتنمية الشخصية، وسيكون الطلاب جزءاً من اللجان والمجموعات المختلفة حيث يتعلمون المهارات اللازمة لحل المشكلات، والعمل كجزء من فريق، وتنفيذ المشاريع وسيخضعون للتدريب على التواصل والتحدث أمام الجمهور والتعلم عن القيادة والإدارة وأنشطة ريادة الأعمال وفهم الأعمال".
على الرغم من أن ديفيد لا يستطيع "القول على وجه اليقين" ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني على علم بافتتاح المدرسة في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه "سيتفاجأ إذا لم يكن كذلك لأنه مرتبط بأخبار مجتمعنا ومطلع جيداً".
ويأمل أن يزور ستارمر مدرسة الشارقة عندما يأتي إلى الإمارات كجزء من زيارة رسمية. "سيتلقى دعوة رسمية وشخصية من المدرسة
وذكر ستارمر سابقاً أن المدرسة قدمت له "منصة مثالية" لاستكشاف إمكاناته، بقوله: "لقد كنت محظوظاً بوجود بعض المعلمين الملهمين ومجموعة واسعة من الفرص والخبرات التي عززت حبي للأوساط الأكاديمية والرياضة والموسيقى. لقد تم تشجيعنا على النقاش والتفكير بطريقة إبداعية ونقدية وإيجاد حلول للمشاكل."
وقال إشرف تيميل، العضو المنتدب لشركة برايت كابيتال للاستثمار - التي ستدير المدرسة - إن حرم الشارقة سيساعد الطلاب على "الازدهار في الحياة الواقعية، ودفع حدودهم ليصبحوا قادة العالم".