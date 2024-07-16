مدرسة رئيس وزراء بريطانيا تفتح فرعاً بالشارقة

من المقرر أن تفتتح المدرسة التي من بين خريجيها رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر" أول حرم جامعي لها في الإمارات في سبتمبر 2026. وقد التحق ستارمر، الذي أصبح رئيس الوزراء البريطاني هذا الشهر، بمدرسة "ريجيت غرامر" في لندن من عام 1974 إلى عام 1981.